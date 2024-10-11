Память Иосифа Сталина будет увековечена новой статуей в натуральную величину, которая будет установлена в Вологде.

«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», - написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем посте на платформе Telegram в пятницу.

По словам губернатора, «при всем понимании неоднозначной трактовки роли» Сталина, россияне должны признать его «великие достижения» и не только знать историю своей страны, но и «чтить и гордиться ею».

«Потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа», - добавил чиновник.

Статуя будет установлена на территории «Вологодская ссылка». Сталин жил здесь в 1911-1912, когда был сослан в Вологду.

«Ранее здесь уже был установлен памятник вождю. Но после XXII съезда КПСС в 1961 году и курса Хрущева на десталинизацию, когда в стране меняли названия населенных пунктов, улиц и площадей, в Вологде улицу Сталина переименовали в улицу Мира, а скульптуру рядом с нашим музеем, который еще в 1956 году переименовали в Музей революционной деятельности большевиков, демонтировали», - заявила вологодскому изданию Сultinfo.ru сотрудница музея.

Правление Сталина с 1924 года до его смерти в 1953 году было временем массовых политических репрессий, этнических чисток и голода в СССР, унесших жизни миллионов советских граждан.

Вологодский губернатор также объявил о намерении установить памятник в честь другого легендарного русского лидера - Ивана Грозного.

В России к октябрю 2023 года были установлены порядка 110 памятников Сталину. 95 из них установили установили в последние 25 лет, а в последние 10 темпы установки новых памятников ускорились, обратило внимание российское издание «Точка».