Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил премию по экономике 2024 года Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону за «исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание».

«Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества со слабым верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему это происходит», — говорится в заявлении комитета.

Аджемоглу и Джонсон работают в Массачусетском технологическом институте, а Робинсон проводит свои исследования в Чикагском университете. Аджемоглу имеет турецко-американское происхождение.

Якоб Свенссон, председатель Комитета по премии в области экономических наук, подчеркнул актуальность вклада лауреатов в решение проблемы глобального неравенства: «Сокращение огромных различий в доходах между странами - одна из величайших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели».

Совместная работа ученых стала основополагающей для понимания экономического развития и управления во всем мире.