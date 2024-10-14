БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турецко-американский экономист получил Нобелевскую премию
Дарону Аджемоглу и двум его коллегам присуждена премия за исследования влияния институтов на процветание стран
Турецко-американский экономист получил Нобелевскую премию
Нобелевская премия по экономике / Фото: Reuters / Others
14 октября 2024 г.

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил премию по экономике 2024 года Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону за «исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание».

«Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества со слабым верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему это происходит», — говорится в заявлении комитета.

Аджемоглу и Джонсон работают в Массачусетском технологическом институте, а Робинсон проводит свои исследования в Чикагском университете. Аджемоглу имеет турецко-американское происхождение.

Якоб Свенссон, председатель Комитета по премии в области экономических наук, подчеркнул актуальность вклада лауреатов в решение проблемы глобального неравенства: «Сокращение огромных различий в доходах между странами - одна из величайших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели».

Совместная работа ученых стала основополагающей для понимания экономического развития и управления во всем мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us