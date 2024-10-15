Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что западные страны не должны диктовать Бишкеку, с кем ему развивать сотрудничество.

«Это, конечно, неправильно, потому что, когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. Сами тоже. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны или говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал он в комментарии для российских журналистов.

Жапаров присутствовал на заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 8 октября в Москве.

Ранее, на шестом кыргызско-российском экономическом форуме 12 сентября, глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщил, что республика планирует увеличить товарооборот с Россией с 3 до 5 млрд долларов в год. Он подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Кыргызстана, с которым страну связывают «культурные и исторические узы, а также экономические интересы».

9 февраля этого года Садыр Жапаров направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не вмешиваться в политику республики.

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заявил в письме президент Кыргызстана.