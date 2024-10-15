Блокада Тайваня

Учения, которые назвали Joint Sword 2024B, начались через четыре дня после того, как президент Тайваня Лай Циндэ выступил с речью, в которой пообещал «противостоять аннексии острова Пекином». В его выступлении была отсылка к другому названию острова, что означало отказ от принципа «одного Китая» и создание отдельного государства, фактически это означало пересечение «красной линии» КНР.

Маневры прошли в девяти местах рядом с Тайванем, в них участвовали практически все виды войск, включая сухопутные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы. Тренировки проходили в северной, южной и восточной частях острова.

Действия Пекина заставили власти Тайваня серьезно понервничать. Президент Тайваня Лай Циндэ назвал учения «вопиющей провокацией» со стороны Китая и созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности.

В Минобороны острова предупредили, что в общей сложности обнаружили 25 самолетов КНР, семь военно-морских судов и четыре других корабля. Помимо этого в сети распространилось видео, на котором видно, как на позиции выводятся пусковые установки противовоздушной обороны, военно-морское судно и военные транспортные средства.

В Тайбэе подчеркнули, что Тайвань готов защищаться в случае необходимости. В Минобороны добавили, что отдаленные острова «находились в состоянии повышенной готовности». Как пишут по этом поводу западные СМИ, Китай практикует блокаду тайваньских портов на севере и юге, а также международных морских путей и отражение прибытия иностранных сил.

Президент Тайваня Лай Циндэ сообщил, что Пекин «должен уважать выбор народа острова в пользу свободного и демократического образа жизни». В мае этого года, когда Циндэ вступил в должность, Пекин провел маневры Joint Sword 2024A, в ходе которых окружил остров своими военными кораблями со всех сторон, также имитируя его блокаду.

Союзники Тайваня — США — сообщили, что внимательно следят за маневрами, а также призвали Пекин «избегать действий, которые могут поставить под угрозу стабильность в регионе».

В Китае в свою очередь призвали Вашингтон «уважать политику единого Китая», согласно которой существует только одно китайское правительство, а также перестать вооружать Тайвань и «посылать неверные сигналы силам, выступающим за независимость острова».

В чем суть тайваньского вопроса

КНР считает остров своей отколовшейся провинцией, однако в Тайбэе уверены, что это отдельное государство, в котором есть своя валюта, правительство и вооруженные силы. В Пекине пообещали «неизбежно дать отпор провокациям» со стороны тех, кто поддерживает остров.

Так что нынешние маневры, как заявил официальный представитель китайских вооруженных сил Ли Си, были сосредоточены на «вопросах боеготовности морского и воздушного патрулирования, а также блокады основных портов и районов».

Официальные отношения между Пекином и островной провинцией прервались в 1949 году. Правительство Китая под руководством партии Гоминьдан перебралось на Тайвань, потерпев поражение в гражданской войне с коммунистами, объявило себя единственной легитимной властью в государстве. Вначале большинство государств признавало Китайскую Республику, у которой было представительство в ООН. Однако в 1971 году это право отошло КНР.

Тайвань потерял дипломатическое признание. На сегодняшний день его независимость признают лишь Ватикан и 11 государств.

Несмотря на политические разногласия между Пекином и Тайбэем, у них довольно прочные экономические связи. Пекин предлагает развивать отношения по формуле «одна страна — две системы», планируя, что произойдет возможное воссоединение острова с материком в статусе автономии.

Некоторые политики Тайваня периодически заявляют о необходимости наладить более тесное сотрудничество. Однако и та, и другая сторона то и дело повышают ставки. То к власти на Тайване пришли политики, взявшие курс на самоопределение, то власти КНР приняли закон о территориальной целостности страны, назвав воссоединение с островом своей национальной задачей.

Обостряет ситуацию и Вашингтон. С одной стороны, США с 1979 года заявляют, что признают Китай «единым и неделимым», а Тайвань — неотъемлемой частью страны. С другой — американцы поставляют Тайбэю оружие и негласно гарантируют ему защиту в случае необходимости.

Что означают китайские маневры

Так что нынешние военные учения Китая направлены на устрашение, Пекин играет мускулами. В КНР давно пообещали «воссоединение» Тайваня с материковой частью Китая и при необходимости применить для этого силу. Сделать это китайские власти собирались «задолго до столетия основания Коммунистической партии Китая в 2049 году».

В идеале Пекин хотел бы, чтобы Тайбэй сделал это добровольно. Однако такой сценарий маловероятен. Жители Тайваня, как показывают опросы, не хотели бы оказаться под властью коммунистической автократии.

В последние несколько лет Китай все активнее наращивает военную мощь во всех областях и постоянно напоминает Тайваню о своем стратегическом превосходстве. Пекин обзавелся гиперзвуковыми ракетами, ядерными боеголовками, авианосцами и боевыми самолетами пятого поколения. Военно-морской флот страны сейчас является крупнейшим в мире и продолжает расти.

Вторжение все же нельзя исключать, однако пока оно маловероятно, поскольку обошлось бы Пекину слишком дорого, как и с точки зрения людских ресурсов, так и с точки зрения ущерба для экономики.

В последнее время Вашингтон регулярно провоцируют Пекин визитами американских политиков и чиновников на Тайвань, заявлениями о поддержке властей острова. Кроме этого, американские корабли регулярно наведываются в Тайваньский пролив, а также США активно снабжают Тайвань оружием. Так что Китай останавливает еще и этот фактор: власти страны не знают, как далеко готовы зайти американцы в своей защите острова.