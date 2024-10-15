Конфликт между КНДР и Южной Кореей вспыхнул из-за «спама» со стороны Сеула. Южная Корея отправляет в сторону Пхеньяна флешки с фильмами, музыкой и листовками, осуждающими действия северокорейского соседа. А в ответ получает тысячи воздушных шаров, напичканных мусором и навозом. Обмен подобными «любезностями» длится уже десятки лет, но на этот раз в Северной Корее настроены более воинственно.

«Мы в последний раз в качестве ультиматума делаем серьезное предупреждение... Требуем немедленно прекратить безответственное, опасное, провокационное поведение, которое может привести к столкновениям между сторонами и дальше — к войне», — сказано в заявлении северокорейского МИД.

В СМИ появилась информация о большой концентрации войск и техники возле демилитаризованной зоны. Генштаб КНДР пообещал перекрыть все автомобильные и железные дороги в Южную Корею, чтобы «превратить южную границу в крепость». И во вторник, 15 октября, выполнил свое обещание. В ответ южнокорейские военные произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону северокорейских коллег.

Примечательно, что дороги были построены за счет кредитов на сумму $133 млн, поскольку КНДР запросила финансовую поддержку. Проект был реализован в 2018 году и рассматривался как символ сотрудничества двух стран, пишет «Ренхап». Однако по назначению эта транспортная инфраструктура не использовалась.

Нынешнее обострение отношений происходит на фоне других процессов. Китай, который традиционно поддерживает КНДР, проводит учения вокруг Тайваня. А Вашингтон, союзник Сеула, полностью занят внутренней политикой и готовится к президентским выборам.

С другой стороны, в эскалации в регионе не заинтересована Россия. Пхеньян продает Москве оружие и занимает пророссийскую позицию по войне в Украине. Более того, стороны готовятся подписать договор об углубленном сотрудничестве.

Почему КНДР грозит вооруженным конфликтом именно сейчас и может ли он действительно перерасти в войну, TRT на русском рассказал китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов:

— Напряженность между двумя Кореями поддерживается в течение десятилетий. И время от времени она возобновляется, но не военными методами. Например, это запуск воздушных шаров с мусором, которые по замыслу должны обрушиться на головы южнокорейцев. Все это скорее акт напоминания о том, что КНДР не согласна с позицией Южной Кореи, и наоборот.

— Почему это возникло сегодня?

— В принципе Северная Корея напоминает о себе двумя вариантами: либо запуск ракет, либо вот такие воздушные шары с посланиями. Однако и Южная Корея ведет колоссальную пропаганду и создает из КНДР образ непримиримого и очень опасного для всего мира врага. Все это делается с подачи США.

Сегодня есть попытки не допустить сближения России и Северной Кореи по целому ряду вопросов. Это заключение военного союза и взаимодействия по поставкам вооружений. Поэтому сегодняшняя ситуация — провокация со стороны Сеула, чтобы эскалировать напряженность в регионе.

— То есть чтобы лишить Северную Корею возможности больше помогать России?

— Нет, скорее для того, чтобы создать образ КНДР как абсолютно неконтактной страны, с которой просто опасно иметь отношения. Да, Пхеньян подорвал сейчас дороги, но это все укладывается во взаимные выпады сторон друг против друга.

— Эти выпады могут перерасти во что-то большее?

— Надеемся, что этого не будет. И хотя страны бряцают оружием, все-таки это не выльется в вооруженный конфликт. Потому что ни одна из стран не готова воевать и нарушать существующий баланс.