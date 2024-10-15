Экономисты Массачусетского технологического института (MIT) Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон были названы лауреатами Премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2024 года. Политолог Джеймс Робинсон из Чикагского университета, с которым они тесно сотрудничали, также разделил награду. Ученым была присуждена премия за исследование влияния общественных институтов на экономическое развитие стран.

В заявлении комитета отмечалось, что лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны, добавив, что общества со слабым верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не способны генерировать рост или изменения к лучшему. Также подчеркивалось, что исследования лауреатов помогают понять причины такого явления.

Многолетнее сотрудничество Аджемоглу, Джонсона и Робинсона, длящееся более двух десятилетий, было направлено на доказательство того, что демократии, поддерживающие власть закона и защищающие индивидуальные права, способствовали более значительному экономическому росту в последние 500 лет.

В своих работах ученые выделяют два типа политических систем: «инклюзивные» и «экстрактивные». Инклюзивные системы стремятся максимально широко распространять политические свободы и права собственности, обеспечивая их защиту через верховенство закона и предоставление общественных благ, таких как инфраструктура. Эти системы создают условия для устойчивого экономического роста, давая гражданам стимулы для инноваций и предпринимательства. В противоположность им экстрактивные системы сосредотачивают власть и ресурсы в руках узкого круга элиты, что препятствует долгосрочному экономическому развитию, так как элиты стремятся сохранить контроль, подавляя изменения и инновации.

В целом исследователи пришли к выводу, что инклюзивные правительства обеспечивают наибольший экономический рост в долгосрочной перспективе, поскольку поддерживают инновации и широкую экономическую активность. Напротив, страны с экстрактивными политическими системами либо не способны достичь стабильного и устойчивого развития, либо их экономический рост носит временный характер, быстро угасая после кратковременных периодов экспансии.

Можно также отметить, что, согласно их теории, устойчивый экономический рост требует не только широкого распространения прав и возможностей для инноваций, но и создания институциональной среды, в которой сохраняется баланс между государственным контролем и свободой частного сектора. Технологические инновации стимулируют рост, когда предприниматели и новаторы уверены в защите своих прав и собственности.

Элиты, стремящиеся к сохранению своей власти и статуса кво, часто выступают против реформ и инноваций, которые могут изменить существующие политические и экономические структуры. Экстрактивные институты, чтобы не допустить потери контроля, могут временно демонстрировать рост за счет природных ресурсов или инвестиций извне, но без политической и экономической инклюзивности такие успехи кратковременны и ограничены.

Как пишет Аджемоглу: «Те, кто выигрывает от существующего положения вещей, обладают богатством и хорошей организацией, что позволяет им эффективно противостоять значительным изменениям, которые могут лишить их экономических привилегий и политической власти».

По теории ученых, успешные страны не только защищают права собственности и стимулируют инновации, но и обеспечивают институциональную гибкость, позволяющую адаптироваться к новым вызовам и изменениям в технологической среде.

Как отметил Аджемоглу, они применяли историю как своего рода экспериментальную площадку, чтобы выяснить, как разные пути развития институтов влияют на долгосрочные результаты в экономическом росте.

Лауреаты также исследовали различные политические и экономические системы, внедренные европейскими колонизаторами. Эти системы не были одинаковыми повсюду — иногда колонизаторы эксплуатировали коренное население и извлекали ресурсы в свою пользу. В других местах колонизаторы создавали более инклюзивные системы, которые в долгосрочной перспективе приносили выгоду европейским мигрантам.

Другими словами, по итогам исследований они пришли к выводу, что инклюзивные институты часто внедрялись в странах, которые были бедными во время колонизации, и со временем эти нации становились более процветающими. В то же время другие страны сталкивались с низкими темпами экономического роста, оказавшись в ситуациях с экстрактивными институтами, которые извлекали ресурсы.

Аджемоглу, родом из Турции, получил степень бакалавра в 1989 году в Йоркском университете в Англии, магистра в 1990 году и докторскую степень в 1992 году в Лондонской школе экономики. В 1993 году он присоединился к факультету MIT и с тех пор там проводит свои исследования. На его счету более 120 рецензированных статей и четыре книги.

Джонсон — профессор бизнес-школы Слоуна при MIT. Он также написал множество работ по широкому кругу вопросов, включая финансовый сектор и регулирование, фискальную политику и способы, с помощью которых технологии могут как способствовать, так и ограничивать развитие.

Робинсон является профессором кафедры глобальных конфликтов в Школе государственной политики имени Харриса при Чикагском университете.

В 2006 году Аджемоглу и Робинсон опубликовали свою первую совместную книгу «Экономические истоки диктатуры и демократии». Они также являются авторами известной книги «Почему нации терпят неудачи», опубликованной в 2012 году, которая обобщила значительную часть их исследований о политических институтах и росте.

В этой работе для объяснения разрыва между процветающими и бедными странами мира Аджемоглу и Робинсон отмечают, что существуют огромные различия в уровнях жизни. По их представлению, даже самые бедные граждане развитых стран имеют доходы и доступ к здравоохранению, образованию, а также другим общественным, экономическим и социальным услугам и возможностям, которые значительно превосходят те, что доступны подавляющему большинству людей, проживающих в странах Субсахарской Африки, Южной Азии и Центральной Америки.

Критики их работы утверждают, что акцент Аджемоглу и Робинсона на институтах игнорирует культурные контексты, которые могут существенно влиять на экономическое развитие. Указывается, что модель исследователей может быть чрезмерно универсальной и не учитывает уникальные аспекты различных стран и их историй. Например, в странах с различными колониальными наследиями одни и те же институциональные структуры могут приводить к разным экономическим результатам. Эта универсальность приводит к упрощению сложных исторических процессов и игнорированию местных особенностей.

Некоторые эксперты также утверждают, что теории Аджемоглу и Робинсона не учитывают взаимодействие между государством и обществом. Это приводит к упрощению сложных процессов, таких как политическая борьба или интересы различных групп, влияющих на институциональные изменения и экономическое развитие.

Их последняя книга «Узкий коридор», опубликованная в 2019 году, изучает историческое развитие прав и свобод в национальных государствах.

В соавторстве с Джонсоном Аджемоглу в 2023 году написал книгу «Власть и прогресс: наша 1000-летняя борьба за технологии и процветание», в которой они рассматривают искусственный интеллект в контексте других исторических сражений за экономические выгоды от технологических инноваций.

Некоторые критики этой работы также считают, что подход ученых упрощает сложную картину технологической экосистемы. Критики подчеркивают, что труд Аджемоглу и Джонсона довольно односторонний и игнорирует существование противодействующих сил.