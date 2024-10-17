Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состояние здоровья Владимира Путина, заверив, что никаких проблем у президента нет. Заявление последовало после вопросов о том, почему Путин упомянул о регулярных медицинских осмотрах в Центральной клинической больнице на совещании по вакцинации от гриппа.

Песков пояснил, что визиты Путина в ЦКБ — это обычные профилактические обследования, которые проходят в рамках диспансеризации. По его словам, такие меры направлены исключительно на поддержание здоровья.

Обсуждение состояния здоровья 72-летнего Путина периодически появляется в новостях. Особенно интенсивно слухи начали распространяться в 2021 году, когда президент в течение длительного времени не появлялся на публике. Тогда звучали предположения о возможных серьезных заболеваниях, но официальные лица такие заявления либо игнорировали, либо опровергали.

Центральная клиническая больница входит в состав Управления делами президента Российской Федерации.

7 октября Путин отметил свое 72-летие, проведя день в рабочей обстановке. Он встретился с лидерами стран СНГ, прибывшими в Москву на заседание совета глав Содружества. Президент РФ также провел несколько рабочих встреч, уделяя внимание международным вопросам.

В этот день Путин получил подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — красивую вазу, о чем рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков телеканалу «Россия 1». Журналист Павел Зарубин опубликовал фрагмент этого сообщения в своем телеграм-канале. Ушаков отметил, что президент Эрдоган попросил доставить подарок перед телефонным разговором с Путиным, который состоялся в тот же день.