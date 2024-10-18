Узбекистан не собирается вступать в военные организации и будет сохранять статус государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил первый заместитель спикера Законодательной палаты парламента Акмаль Саидов на открытии Недели международных партнерских инициатив в Ташкенте.

Саидов подчеркнул, что Узбекистан — суверенное государство, и ограничение его суверенитета ради более тесного сотрудничества с другими странами не рассматривается.

«Мы никогда не будем отправлять наших ребят [за рубеж] для выполнения каких-либо военных миссий, в том числе и миротворческих. На нашей территории не будет никаких иностранных военных баз», — заявил вице-спикер.

Говоря об участии Узбекистана в ЕАЭС, Саидов заявил, что стране удобнее оставаться наблюдателем при этой организации.

«Я являюсь руководителем парламентской комиссии по изучению возможности вступления Узбекистаном в ЕАЭС. Мы внимательно изучили более тысячи различных документов этой организации и пришли к выводу, что на сегодняшний день в интересах Узбекистана — сохранение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Например, казахские коллеги — уж очень мало выгод их страна получила от вступления в ЕАЭС. Но, конечно, за эту информацию я ручаться не могу. У Узбекистана есть основополагающие принципы внешней политики, которые закреплены в новой редакции Конституции, им и будем следовать», — пояснил Саидов.

Интерес к евразийской интеграции Узбекистан выразил еще в 2019 году, однако в итоге было решено ограничиться статусом наблюдателя, который страна получила в декабре 2020 года.