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Сербия: членство в ЕС в обмен на Россию?
Президент Сербии заявил, что его страна могла бы мгновенно стать членом Евросоюза, если бы ввела санкции против Москвы
Сербия: членство в ЕС в обмен на Россию?
фото: Reuters / Reuters
22 октября 2024 г.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна могла бы достичь членства в Европейском Союзе практически мгновенно, если бы признала независимость Косово и присоединилась к западным санкциям против России. Так сербский лидер ответил на замечания о медленном темпе евроинтеграции Сербии.

«Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против РФ, то уже на следующий день бы стали членами ЕС», — отметил Вучич.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году и с 2012 года получила статус кандидата в члены вместе с девятью другими государствами.

Сербские чиновники, включая вице-премьера Александра Вулина, подчеркивают, что «сербы не предают Россию», твердо выступая против любых шагов к введению санкций. Вулин отметил, что если бы Сербия поддалась западному давлению, Вучича бы называли «величайшим европейцем» и, возможно, будущим еврокомиссаром.

Несмотря на статус кандидата в ЕС, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России на фоне войны в Украине, ссылаясь на национальные интересы. Вучич не раз подчеркивал, что решение сохранить связи с Москвой вызывает критику со стороны Запада, однако в ответ на это он раз за разом отмечает: «Сербия — это суверенная страна, которая сама принимает решения».

20 октября в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Вучич выразил благодарность за стабильные поставки газа в Сербию по выгодным ценам. При этом Вучич отказался ехать на саммит БРИКС в Казани, отметив, что страна будет представлена на уровне вице-премьера.

Сербский лидер объяснил, что не смог приехать на саммит из-за «хорошо известных обстоятельств», не вдаваясь в подробности. При этом он уточнил, что Сербия — «единственная страна в Европе, которая не присоединилась ни к одной декларации» против России.

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