С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года население страны сократилось более чем на 10 млн человек, заявили во вторник в ООН.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) отметил, что точная перепись населения не проводилась, но очевидно, что демографические потери Украины значительны.

«С начала войны население Украины сократилось более чем на 10 млн», — заявила Флоренс Бауэр, региональный директор ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии, на пресс-конференции в Женеве.

По ее словам, сокращение связано с целым рядом факторов. Еще до начала конфликта Украина сталкивалась с низким уровнем рождаемости и миграцией, а война усугубила эти проблемы.

Около 6,7 млн человек покинули страну в качестве беженцев, а рождаемость снизилась до одного ребенка на одну женщину.

«Это один из самых низких показателей в мире», — сказала она, подчеркнув, что это намного ниже коэффициента воспроизводства населения, составляющего 2,1 ребенка на одну женщину, который необходим для поддержания численности населения.

Кроме того, на демографическую ситуацию повлияли десятки тысяч жертв войны.