Президент вышла на митинг

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. В них примут участие 27 партий, для того чтобы попасть в парламент, им необходимо преодолеть 5%-ый барьер. Однако основное внимание приковано к противостоянию правящей партии «Грузинская мечта» и ее соперника — партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», придерживающейся проевропейского курса.

За неделю до выборов грузинские неправительственные организации «Европейская орбита Грузии» и коалиция «Мой голос в ЕС» вывели на улицы пять колонн протестующих, которые прошли к центральной площади Свободы.

Они назвали свою акцию «символом борьбы за демократию и европейское будущее страны». Шествие возглавила президент Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к действующим властям и открыто с ними конфликтует.

По ее словам, предстоит «выбор между независимостью, свободой и европейским будущим». В отместку представители «Грузинской мечты» уже пообещали поднять в парламенте вопрос об импичменте президенту.

Организаторы митинга, среди которых ведущие НПО, призвали граждан собраться 20 октября в центре города, чтобы продемонстрировать свою поддержку вступлению в Евросоюз. Организаторы называют свою акцию «‎символом борьбы за демократию и европейское будущее страны‎».

Незадолго до этого Евросовет обвинил грузинские власти в отклонении от демократического курса, противоречии европейским ценностям и принципам, а также приостановил интеграцию страны в ЕС. Поводом для такого решения послужило принятие в стране закона об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ.

В правящей партии «Грузинская мечта» не раз подчеркивали, что выступают за евроинтеграцию страны. Однако политики, которые хотели бы видеть государство в составе ЕС, упрекали власти в том, что они больше тяготеют к России.

Местные СМИ сообщают, что еще больше протестов ожидается в выходные, уже после выборов.

Четверо на одного

Не исключено, что по итогам голосования не обойдется без обвинений в использовании разного рода запрещенных приемов. Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе обвинил оппозицию в подготовке «на нескольких участках шантажа или подкупа солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции».

По его словам, противники правящей власти также планируют завалить работников избирательных участков однотипными жалобами, перегрузить коммуникационные каналы ЦИК, массово отказаться от выполнения функций партийных членов участковых комиссий, создать искусственные очереди на участках, попытаться повредить электронные аппараты подсчета голосов, имитировать «карусели».

В свою очередь оппозиция обвиняет власти в нечестной игре, но при этом уверена в своей победе. Правящей партии в этот раз противостоят четыре оппозиционные коалиции. Среди них «Единство», куда входят «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, «Стратегия строитель», «Европейская Грузия», также «Сильная Грузия», состоящая из партий «Лело», «За народ» и общественное движение «Площадь свободы», «Коалиция за изменения», куда входят партии «Ахали», «Гирчи», «Дроа», а также «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахарии.

Они надеются набрать достаточное количество голосов и сформировать «техническое правительство» для осуществления институциональных реформ, которых требует Брюссель, чтобы впоследствии можно было начать переговоры о членстве в ЕС. При этом трое из четырех представителей коалиции не собираются ни в каком статусе возвращать во власть бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Экс-премьер Гахария и вовсе категорически против его освобождения из тюрьмы. Считается, что в коалиции один из явных кандидатов на пост главы правительства — президент Саломе Зурабишвили. Учитывая, что Грузия — парламентская республика, у президента скорее церемониальные функции, реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

Тем временем депутаты от «Грузинской мечты» уже собрали в парламенте подписи для подачи в Конституционный суд иска о нарушении главой государства основного закона страны. В частности, она совершала зарубежные поездки без договоренностей с правительством.

Что будет после выборов

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в беседе с TRT на русском отметил, что ситуация, как ни удивительно, очень спокойная.

«Этот митинг состоял в основном из представителей НКО и оппозиции и, учитывая, что людей, пришедших на него, было сравнительно меньше, чем они ожидали, все прошло тихо и мирно. Эмоциональной составляющей, которая была тогда на митингах, когда учеников и студентов убедили, что эти законы уничтожат их будущее, сейчас нет. Там были те же люди, что собирались и последние 10 лет. Я это называю радикальным прозападничеством», — рассказал эксперт.

По мнению специалиста, выборы выиграет «Грузинская мечта».

«Там будет приблизительно от 46 до 50% голосов и, судя по тому, что я вижу, даже если будут политические протесты, нет ресурсов для нагнетания ситуации. Одной лишь поддержки американского посольства или каких-то других коллег недостаточно для того, чтобы изменить политическую ситуацию в Грузии. ОБСЕ уже заявила, что ситуация стабильная, нормальная, со всех сторон есть какие-то проблемы, но пока нет ни одной причины для того, чтобы говорить о том, что ситуация будет накаляться», — полагает аналитик.

Сихарулидзе полагает, что выборы пройдут довольно спокойно.

«А что касается последующих митингов, то здесь опять же все зависит от подхода оппозиции. Она уже и так после предыдущих выборов провела два года в митингах и ничего не добилась», — резюмировал политолог.