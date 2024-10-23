Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций. 141 государство осудило действия Кремля в Украине, подписав соответствующую резолюцию на заседании Генассамблеи ООН. «Сегодняшнее голосование обнажает изоляцию Путина», — торжественно объявил тогда президент США Джо Байден.

Однако изолированной Россия явно не выглядит. Путина встречают в Пекине, страну посещали премьер-министр Индии Нарендра Моди и сербский лидер Александр Вучич. К российскому лидеру приезжают иностранные журналисты, чтобы взять интервью. И как «вишенка на торте» — проходящий в Казани саммит БРИКС, на который приехали не только главы мировых держав, но еще и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между странами. «Несмотря на непростую внешнюю обстановку, активно наращиваются торговля и сотрудничество во всех областях двух стран, бесперебойно функционируют крупные совместные проекты», — декларировал он.

В то же время Нарендра Моди почтительно обращается к Путину «Ваше превосходительство» и благодарит за теплый прием: «Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии в этом городе, наши отношения станут ещё крепче».

Позитивно связи с Россией оценивает и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. На встрече с российским лидером он отметил, что был период, когда товарооборот между странами снижался, но теперь опять фиксируется рост: «Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации».

Всего в Казань прилетели делегации из 36 стран, 22 из которых представлены главами государств, и шести международных организаций. СМИ пестрят фотографиями, как все они тепло обнимаются с Путиным, а генсек ООН с удовольствием пробует татарский чак-чак. Особенно остро на поездку Гутерриша отреагировали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский с сожалением отметил, что первый саммита мира в Швейцарии чиновник пропустил.

Взаимный урон

«Россия не находится в изоляции. И в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такое государство, как Российская Федерация», — сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Действительно, Кремлю удается воевать с Украиной и сохранять свое присутствие на международной арене. Дело в том, что Россию нельзя полностью исключить из мировой торговли. Это привело бы к совершенно диким скачкам цен на энергоресурсы. А это уже абсолютно не нужно и самой Европе, которая продолжает через третьи страны это топливо импортировать.

«Санкции, может, и работают, потому что завоз технологий действительно остановился. Но тут вопрос больше в том, против кого эти ограничения вводятся. Если против населения, то да, они работают: растет стоимость жизни, растут в цене импортируемые товары и, собственно, падает рубль. Если они вводились против, так скажем, власти, то можно спокойно говорить о том, что они провалились», — говорит TRT на русском финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская в разговоре с TRT на русском также подчеркивает, что за два с половиной года западные страны применили против России все что возможно. Но добиться цели так и не смогли.

«Изолировать страну по примеру Ирана не получилось. Дело в том, что у России попросту больше возможностей, и она экономически более влиятельная. Поэтому тут я согласна с Песковым, что в современном мире вряд ли получится полностью изолировать какое-либо государство. Тут нужно учитывать и прежние связи между РФ и ЕС. Любой новый удар по Москве сейчас будет также бить и по Брюсселю. Санкции — процесс обоюдоострый», — говорит эксперт.

Она отмечает, что США могли чересчур увлечься таким рычагом давления, как санкции. Это толкает другие государства в объятия альтернативных союзов. Только в этом году БРИКС принял пять новых членов. И теперь в союз входят: Бразилия, Египет, ЮАР, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия и Эфиопия. Компании из всех этих стран попадали под те или иные западные ограничения.

Сейчас ряд СМИ пытаются представить саммит БРИКС как дипломатическую победу Путина. Все участники мероприятия заинтересованы в снижении зависимости от доллара и способны пошатнуть существующий баланс сил в мире. Однако такой «кружок по интересам» вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию Евросоюзу. ЕС — это экономический блок с единой валютой.

«А разговоры о введении единой валюты BricksPay — это все интересно и очень популистски хорошо заходящая идея, — говорит Кричевский. — Но ее внедрение — это процесс не одного года. Поэтому пока что говорить о каких-то безумных подвижках в этом плане не стоит».