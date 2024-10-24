Три ливанских военнослужащих погибли в результате израильского удара на юге Ливана в четверг. По данным ливанской армии, солдаты были убиты около 4:15 утра при эвакуации раненых на окраине южного села Ятер. Израильские военные, ранее заявлявшие об отсутствии операций против ливанской армии, пока не прокомментировали инцидент.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил израильскому коллеге обеспокоенность ударами по ливанским вооруженным силам и призвал обеспечить безопасность как ливанской армии, так и миротворческой миссии ООН в Ливане.

По данным источника в службе безопасности Ливана, с начала боевых действий в прошлом году погибли 13 военнослужащих ливанской армии при исполнении и еще 16 — находясь дома. Израиль ранее приносил извинения за подтвержденные случаи гибели ливанских военных.

На фоне эскалации конфликта «Хезболла» впервые заявила об использовании высокоточных ракет для обстрела Израиля. Израильские военные подтвердили запуск четырех снарядов с территории Ливана, из которых два были перехвачены, а два упали в открытой местности.

По данным израильского аналитического центра Alma, за последний год в результате атак «Хезболлы» погибли 29 израильских гражданских лиц. Израильская армия сообщает о 52 погибших военнослужащих в Израиле и южном Ливане, из них 25 - с начала наземной операции три недели назад.

Согласно ливанским властям, в результате израильского наступления погибло более 2500 человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. В Париже проходит конференция, направленная на мобилизацию гуманитарной помощи и поддержку ливанских вооруженных сил, которые рассматриваются как ключевой элемент дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и «Хезболлой».