Парламентские выборы в Грузии, намеченные на 26 октября 2024 года, обещают стать важным событием в политической жизни страны. Они пройдут на фоне острых внутриполитических противостояний, значительных изменений в избирательной системе и, конечно, непростой геополитической обстановки в регионе.

Одним из ключевых нововведений станет использование электронного голосования. Впервые в истории Грузии на выборах будет массово применяться электронная система голосования, что должно повысить прозрачность и эффективность выборов. Ожидается, что почти 90% избирательных участков будут оснащены электронными урнами, что значительно упростит процесс подсчета голосов.

Кроме того, выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе, что является значительным шагом вперед для грузинской демократии. Все 150 депутатских мест будут распределены на основе пропорционального представительства, при этом партии должны преодолеть 5% барьер для получения мест в парламенте.

Согласно опросу от Edison Research, опубликованному на этой неделе, партию власти («Грузинскую мечту») поддержали бы 34% избирателей. Проевропейский блок «Единство», включающий «Единое национальное движение» экс-президента Михеила Саакашвили, получил бы 18% голосов, а «Коалиция за перемены» — 14%. Партия [некогда союзника власти, но ушедшего в оппозицию в 2021 году] экс-премьера Грузии [Гиорги Гахария] «Гахария – За Грузию» и блок «Сильная Грузия» набрали бы 11% и 10% соответственно. Грузинская Лейбористская партия может преодолеть минимальный порог в 5%, тогда как другие партии, согласно результатам исследования, не проходят в парламент.

64% опрошенных считают, что страна движется в неверном направлении, и 36% полагают, что курс правильный.

Политическая обстановка в стране остается напряженной. Правящая партия сталкивается с критикой за сближение с Москвой, саботаж евроинтеграции и давление на своих политических соперников.

Оппозицию же «Грузинская мечта», основанная российско-грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили, критикует за якобы подстрекательства к конфликту с Москвой, нередко называя (не уточняя партий и имен, но прежде всего имея в виду ЕНД) своих оппонентов частью «глобальной партии войны».