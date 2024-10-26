Пентагон объявил в пятницу, что США одобрили возможную продажу Тайваню оружия на сумму 2 млрд долларов, включая поставку передовых систем противовоздушной обороны NASAMS. Эти системы, которые использовались Вооруженными силами Украины в защите от российской агрессии, впервые будут поставлены на Тайвань.

США по закону обязаны поддерживать Тайвань в его самообороне, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей и недовольство со стороны Пекина. Китай, считающий Тайвань частью своей территории, недавно усилил военное давление на остров и провел военные учения в его близи.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона уточнило, что сделка включает ракеты на сумму 1,16 млрд долларов и радарные системы на 828 млн. Основным подрядчиком станет корпорация RTX.

«Предлагаемая продажа отвечает национальным, экономическим интересам США, а также их интересам в области безопасности, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала», – говорится в заявлении.

Тайвань поприветствовал решение США, отметив эффективность системы NASAMS, которая доказала свою надежность в ходе войны в Украине. Ожидается, что система поможет улучшить противовоздушную оборону острова на фоне участившихся маневров китайской армии.

Тем временем Китай вновь выразил недовольство, назвав президента Тайваня Лая Циндэ «сепаратистом» и отвергнув его призывы к переговорам. Пекин настаивает, что будущее Тайваня — в его «полном воссоединении с родиной».