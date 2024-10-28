БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Google научит ИИ управлять компьютером
Проект Jarvis от Google сможет самостоятельно совершать покупки, бронировать билеты и проводить исследования в браузере Chrome
Google научит ИИ управлять компьютером
Google / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Компания Google планирует представить в декабре новый искусственный интеллект под кодовым названием «Project Jarvis», способный автоматизировать повседневные задачи пользователей в интернете. Об этом сообщает The Information со ссылкой на три источника, знакомых с проектом.

Система, работающая на основе будущей версии модели Gemini, сможет самостоятельно выполнять такие задачи, как проведение исследований, совершение покупок и бронирование авиабилетов.

На данный момент Jarvis оптимизирован исключительно для работы в браузере Chrome, где он анализирует скриншоты страниц, вводит текст и взаимодействует с элементами интерфейса. По имеющимся данным, на выполнение каждого действия системе требуется «несколько секунд».

Ведущие технологические компании активно развивают подобные технологии. Microsoft разрабатывает Copilot Vision для взаимодействия с веб-страницами, Apple готовит систему Intelligence для работы с несколькими приложениями, Anthropic выпустила бета-версию Claude с возможностью управления компьютером, а OpenAI также работает над схожим проектом.

По информации источников, Google рассматривает возможность ограниченного тестирования Jarvis для выявления и исправления ошибок. При этом планы по декабрьской презентации проекта могут быть скорректированы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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