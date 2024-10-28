Ирак подал официальную ноту протеста генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН из-за использования Израилем иракского воздушного пространства для нанесения удара по Ирану. Об этом заявил представитель правительства Ирака Басим Аль-Авади.

По его словам, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил Министерству иностранных дел связаться с американской стороной в соответствии с условиями двустороннего стратегического рамочного соглашения и обязательствами США в области безопасности.

Правительство Ирака заявило, что не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нападений на другие страны, особенно на соседние государства.

В заявлении подчеркнута приверженность Ирака суверенитету и территориальной неприкосновенности, а также стремление поддерживать стабильность в регионе и решать споры мирным путем.

26 октября Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Иране в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.

В результате воздушного удара, который, по словам иранских властей, нанес «ограниченный ущерб» нескольким радарным системам, погибли по меньшей мере четыре иранских солдата. Израильские военные предостерегли Тегеран от ответных действий.

Выступая 27 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушная атака Израиля на Иран была «точной и мощной» и достигла всех поставленных целей.

Власти США заявили, что были проинформированы заранее о готовящейся атаке, но не были причастны к ним непосредственно. Тегеран обвинил их в том, что они сыграли ключевую роль в нападении.