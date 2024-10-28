На прошедшей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности SAHA EXPO особое внимание привлекла компания Arca Defense, которая за месяц производит больше артиллерийских снарядов, чем весь американский континент. Более того, на выставке она подписала экспортные контракты на сумму более $2 млрд.

Экспортный успех. Arca Defense — турецкая компания, занимающаяся производством боеприпасов в Организованной промышленной зоне Сунгурлу в провинции Чорум. На выставке SAHA EXPO она заключила контракт с одной из ведущих словацких оборонных компаний MSM Group на производство артиллерийских боеприпасов. Это крупнейший экспортный контракт в рамках выставки.

Уникальные производственные мощности

Компания Arca отличается выдающимися производственными возможностями и работает в широком диапазоне видов боеприпасов, включая:

60 мм, 81 мм и 120 мм минометные снаряды;

122 мм, 152 мм и 155 мм артиллерийские снаряды;

122 мм ракеты.

За один месяц на заводах в Чоруме Arca выпускает 30 тысяч артиллерийских снарядов – больше, чем весь американский континент. Для ракетных установок компания производит 8 тысяч ракет в месяц и 15 тысяч боеприпасов других калибров, включая российские, которые используют в странах СНГ.

Международное признание и экспорт

На сегодняшний день Arca полностью сосредоточена на экспорте своей продукции, и ее боеприпасы активно закупаются ведущими европейскими странами и США. На данный момент экспортировано более 150 тысяч единиц боеприпасов на сумму $500 млн.

В числе стран-импортеров – Нидерланды, Британия, Чехия, Словакия, Болгария, Литва и даже США, что говорит о высоком уровне доверия к продукции компании.

Независимость и крупные инвестиции

Компания Arca была основана в 2020 году и с тех пор привлекла $550 млн инвестиций в производственную мощность в Сунгурлу.

Завод был основан на участке площадью 1 млн квадратных метров в районе Сунгурлу провинции Чорум и обеспечивает рабочие места для более чем 1 000 сотрудников.

Сейчас производственные мощности компании продолжают расти: начинали с 5 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, но в последнее время увеличили производство до 30 тыс.

Гендиректор Baykar Халук Байрактар прокомментировал успех компании. Байрактар подчеркнул, что Турция значительно увеличила мощность производства артиллерийских боеприпасов.

«Мы видим, что наряду с государственными компаниями серьезные шаги предпринимает и частный сектор. Arca – наш главный спонсор на выставке SAHA 2024. Только на этой выставке она заключила экспортные контракты на сумму более $2 млрд. За месяц компания производит больше артиллерийских снарядов, чем весь американский континент», – добавил Байрактар.

Arca Defense осталась верна Турции. Интерес к компании настолько высок, что ведущие оборонные компании Европы и США предлагали выкупить ее. Однако руководство Arca решило не продавать предприятие.

Так, вышеупомянутая словацкая MSM Group ранее пыталась купить компанию, но теперь сама закупает у нее боеприпасы. Аналогичное предложение поступало и от американской компании, но Arca осталась верна своему пути.