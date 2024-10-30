В результате израильских авиаударов по южным районам Ливана за 29 октября погибли не менее 77 человек, еще 180 были ранены, сообщили в Минздраве страны. Удары затронули крупные города — Набатию, Сайду и Тир, резко обостряя обстановку в регионе. Только за последние сутки израильские силы нанесли 138 ударов по территории Ливана, что еще больше увеличило число жертв.

Общее количество погибших в Ливане с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года достигло 2787, а раненых — 12772, согласно данным Минздрава. Израиль продолжает удары на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в южных районах Ливана — из-за приказов об эвакуации и ежедневных обстрелов у местных жителей нет доступа к ресурсам и международной помощи. Некоторые деревни Южного Ливана полностью стерты с лица земли.

При этом Израиль активно расширяет зону ударов, продвигаясь все дальше на север. Под ударом уже древний Баальбек и долина Бекаа, а также южные пригороды Бейрута. Почти одна пятая часть всего населения Ливана — более 800 тыс. человек — стала беженцами. 29 октября также стало днем самого массового пересечения границы Ливана с Сирией — более 3800 ливанцев бежали в соседнюю страну от израильских авиаударов.

При этом переговоры о мирном разрешении конфликта, похоже, зашли в тупик. Ранее руководство «‎Хезболлы»‎ сообщило, что готово пойти на мирные переговоры о прекращении огня, но только если Ливан пригласят для обсуждения сделки по Газе. То есть «‎Хезболла»‎ готова к перемирию, но только вместе с аналогичным перемирием для палестинцев.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, возобновившиеся на прошлой недели в Катаре, пока не дают надежды на разрешение конфликта, в то время как атаки Израиля по югу Ливана и северу Газы усиливаются. 28 октября Израиль ударил по северу Газы, городу Бейт-Лахия, убив более 55 палестинцев.