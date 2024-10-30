Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). В своей речи он затронул недавний теракт на предприятии TUSAŞ, вопросы национального единства и борьбы с терроризмом.

Говоря о недавнем террористическом нападении на объект оборонной промышленности TUSAŞ в Караманказане, Эрдоган сообщил, что до конца года жандармерии будут переданы еще два вертолета Gökbey отечественного производства, а к 2026 году различные ведомства получат в общей сложности 20 таких машин.

Значительную часть выступления президент посвятил теме национального единства: «Республика не принадлежит определенному лицу, группе, слою общества, определенному вероисповеданию или этнической группе. Эта Республика принадлежит как богатым, так и бедным. Эта Республика принадлежит как алевитам, так и суннитам. Эта Республика принадлежит как туркам, так и курдам».

Эрдоган отметил, что все попытки укрепить братство между турками и курдами сталкивались с противодействием: «Мы заплатили большую цену, пережили много разочарований, столкнулись с множеством предательств. Нас, как некоторые говорят, буквально ударили ножом в спину. Однако мы не потеряли надежду, не утратили искренность, не отказались от доброй воли, никогда не отступали от братских отношений».

Президент подтвердил решимость бороться с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами: «Мы продолжим решительно бороться с терроризмом везде, где он существует — в Турции, Ираке, Сирии и Европе, и искореним угрозу, откуда бы она ни исходила».

Эрдоган процитировал слова поэта Зии Гёкальпа, которые недавно приводил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели: «Любовь между турками и курдами является религиозным и политическим долгом для обеих сторон. Турок, который не любит курдов, — не турок, а курд, который не любит турков, — не курд».