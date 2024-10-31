Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил осторожный оптимизм и допустил достижение перемирия с Тель-Авивом в ближайшие дни. В интервью телеканалу Al-Jadeed он сообщил, что спецпредставитель США Амос Хохштейн в телефонном разговоре предположил возможность прекращения огня до американских выборов 5 ноября.

«‎‎Сегодняшний разговор с Хохштейном дает надежду, что мы сможем достичь перемирия до пятого числа», — отметил Микати. В тот же день Хохштейн вылетел в Израиль для обсуждения условий перемирия с «‎‎Хезболлой», подтвердил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам Микати, «‎‎Хезболла» больше не увязывает перемирие в Ливане с прекращением огня в Газе. Новый генсек группировки Наим Кассем заявил, что движение готово к перемирию на приемлемых условиях, хотя конкретные детали соглашения пока не озвучены. Ранее «‎‎Хезболла» настаивала на прекращении боевых действий в Газе как условии для собственного перемирия.

Микати добавил: перемирие в Ливане будет основываться на выполнении Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой после войны 2006 года. Этот документ предусматривает развертывание только ливанской правительственной армии и миротворческих сил ООН на юге страны, а также требование к Израилю вывести войска с ливанской территории. Резолюция запрещает Израилю создавать зоны безопасности или продолжать оккупацию ливанских земель, как это было с 1986 по 2006 годы.

Премьер-министр Ливана также заверил, что армия страны готова укрепить свое присутствие на юге страны и контролировать, чтобы военная инфраструктура находилась исключительно под управлением государства. Также он подчеркнул, что примет меры для защиты единственного аэропорта Ливана от израильских атак.

Гуманитарная помощь из Ирана, Ирака и Алжира будет идти в Бейрут морским путем, чтобы не дать Израилю предлог для нападений, отметил Микати. Он также сообщил, что главные сухопутные границы с Сирией практически заблокированы — недавние бомбардировки Израиля сделали погранпереходы непригодными для использования.