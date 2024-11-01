Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание о поддержке России в ее «специальной военной операции» в Украине до победного конца. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила она (цитата по ТАСС).

Цой Сон Хи также заявила, что Северная Корея уверена в победе России и готова стоять рядом «с российскими товарищами до победного дня».

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица утверждал, что Северная Корея отправила в Россию около 12 тыс. военных, включая более 500 офицеров и трех генералов, которые проходят обучение на российских полигонах и будут организованы в несколько подразделений по 2-3 тысячи человек каждое.

Хотя Россия и Северная Корея ранее отвергали сообщения о размещении северокорейских войск на российской территории, 24 октября президент России Владимир Путин допустил возможность их присутствия, сославшись на статью о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которая предусматривает военную помощь. Он добавил, что детали их действий останутся внутренним делом России и Северной Кореи.

Позднее представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать американское оружие против северокорейских военных, если те вступят в конфликт на стороне России.