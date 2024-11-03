Между Украиной и Россией идут закрытые переговоры по возможным взаимным уступкам. Основные темы обсуждений включают договоренности о ненападении на энергетическую инфраструктуру, обмен пленными, возобновление зерновой сделки, возвращение украинских детей, а также возможное будущее Крыма. Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников написала немецкая газета Die Zeit.

Встречи проходили в разных городах, включая Киев, Давос и Копенгаген, с участием представителей стран G7 и Китая. По сведениям источников Die Zeit, стороны оценивают формат и условия будущего диалога о мирных переговорах, а обсуждения велись на уровне государственных советников.

Ранее на этой неделе газета Financial Times писала, что при посредничестве Катара стороны возобновили обсуждение прекращения взаимных ударов по энергетическим объектам, которое было прервано в августе после украинской операции в Курской области.

Тем не менее декларируемые позиции обеих сторон остаются жесткими: Кремль требует от Киева нейтралитета и признания нескольких украинских областей частью России, а президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал это как ультиматум и настаивает на полном выводе российских войск и восстановлении границ Украины 1991 года.