На один процент впереди

Ни кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, ни его сопернице Камале Харрис не удается добиться явного преимущества в двух ключевых колеблющихся штатах на юге страны. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

Трампа готовы поддержать 48% участников опроса в Джорджии, а Камалу Харрис — 47%. В Северной Каролине у Харрис 48%, у Трампа — 47%.

На этот раз колеблющимися считаются семь штатов: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.

Если в августе-сентябре отрыв Камалы Харрис от Трампа достигал пяти процентов, то сейчас он исчез, и кандидат от Республиканской партии, хоть и не намного, обходит свою соперницу.

Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, подошел к концу так называемый «медовый месяц» Камалы Харрис как новой кандидатки от демократов, во-вторых, допущенными ею ошибками, в-третьих, грамотными действиями штаба Дональда Трампа и, в частности, его напарника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Как пишут американские СМИ, проблема Харрис в том, что она не умеет работать с новым электоратом, который не поддерживает демократов и их повестку. Ее интервью американским телеканалам называют не очень успешными и впечатляющими. В частности, речь идет об интервью близкому к республиканцам телеканалу Fox News. В беседе с журналистом она отмежевалась от президента Джозефа Байдена, пообещав проводить другую политику. В штабе Трампа интервью назвали провальным, предложив «заменить Харрис на Байдена».

Помимо этого, демократка не может положиться на своего напарника, кандидата в вице-президенты Тима Уолца. Он не очень известен на национальном уровне, не обладает достаточной харизмой и не считается блестящим оратором.

В свою очередь напарник Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс очень помогает улучшить его рейтинг, дополняя республиканца. К тому же он не боится приходить на близкие к демократам телеканалы и общаться с враждебной аудиторией. Кстати, получается это у него весьма успешно.

Например, на телеканале CNN ведущий задавал неудобные вопросы о генерале Джоне Фрэнсисе Келли, которые два года возглавлял аппарат Белого дома. После того как его отправили в отставку, он стал рассказывать о том, что Трамп хвалил Гитлера. Вэнс в свою очередь смог перевести разговор в удобное ему русло.

Он рассказал, что кадровая политика бывшего лидера лучше, чем у нынешнего, поскольку в администрации Байдена и Харрис никто не потерял пост даже после провального вывода американских войск из Афганистана. При Трампе чиновники легко теряли свои посты, и так будет и в случае его нового прихода к власти.

Харрис меняет позицию

Помимо этого, электорату не нравится, что Камала Харрис меняет свою позицию в зависимости от рейтингов. Во время избирательной кампании четыре года назад в тренде была левая риторика кандидата Берни Сандерса, поэтому демократка придерживалась ее. Однако сейчас она резко поправела.

Если раньше она выступала за либерализацию миграционной политики и отмену жестких мер Дональда Трампа по предотвращению нелегальной миграции через южную американскую границу, то сейчас говорит о необходимости «жестких, умных решений для обеспечения безопасности границы» и ужесточения ее контроля.

До этого Харрис говорила о необходимости перехода США к системе медицинского страхования, которую бы поддерживало правительство, сейчас она делает упор лишь на переговоры с фармацевтическими компаниями для снижения цен на лекарства.

Четыре года назад Камала Харрис хотела ужесточения законов, касающихся права американцев на оружие. Однако в ходе этой президентской кампании выяснилось, что у самой кандидатки есть оружие, а ее напарник Уолц и вовсе любит ездить на охоту со своим ружьем.

На этом фоне Дональд Трамп постепенно улучшает свои позиции.

Перевес в пользу бывшего президента

Американист, эксперт РСМД Алексей Наумов считает, что столь напряженной президентской гонки в США не было давно, и прогнозы относительно будущего победителя делать сложно.

«Гонка ровная. Сделав все необходимые оговорки, скажу: я думаю, что победит Дональд Трамп. Чтобы понять, что думают сами политики, надо посмотреть, что они делают. Если мы посмотрим на Камалу Харрис, то увидим следующее: ее штаб значительно изменил предвыборную стратегию за пару недель до выборов», — отметил политолог.

По его словам, с самого начала кампании демократка строила свой имидж на оптимизме.

«Она говорила, что в истории страны надо открыть новую страницу, привести во власть новых людей и уверенно смотреть в светлое завтра. Где-то неделю-две назад месседж резко изменился, и Харрис пошла в атаку на Трампа, предупреждая избирателей о грядущем фашизме и кризисе в случае его прихода к власти. От оптимизма не осталось и следа: сейчас речь идет о том, чтобы хотя бы избежать катастрофы», — подчеркнул специалист.

Эксперт полагает, что Харрис построила гонку на очень умеренном и контролируемом взаимодействии с прессой без больших интервью.

«В последние недели она неожиданно сменила тактику и, например, пошла на интервью к Fox News. Уверенный в своей победе политик не будет так резко менять тактику. Дональд Трамп в это время устроил митинг в Нью-Йорке — штате, который он не выиграет ни при каких обстоятельствах. То есть он поступает так, как хочет, чувствуя себя уверенно», — пояснил аналитик.

Наумов особо отметил, что опросы показывают равные шансы на победу: но они также демонстрируют, что в последнее время Трамп становится более популярным.

«Эта динамика заметна во всех опросах: как продемократических, так и прореспубликанских. Резюмирую: гонка остается непредсказуемой. Но если все-таки необходимо сделать выбор, то я скорее склоняюсь в сторону Дональда Трампа», — подытожил американист.