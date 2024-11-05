Немецкая полиция арестовала восемь предполагаемых участников неонацистской боевой группы, придерживающейся расистской идеологии и теорий заговора, целью которой было уничтожение современного немецкого государства. Об арестах сообщила прокуратура во вторник.

Операция, в которой участвовали 450 полицейских, была направлена против группировки, названной прокурорами «Саксонские сепаратисты» (Saechsische Separatisten), что сокращенно совпадает с аббревиатурой SS, использовавшейся нацистским элитным подразделением.

«Наши органы безопасности на ранней стадии предотвратили планы правых террористов, которые жаждали наступления «Дня Х» для вооруженного нападения на людей и государство», — отметила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

По данным СМИ, один из подозреваемых связан с националистической партией «Альтернатива для Германии» (AfD), поддержка которой на уровне 18 % делает ее второй по популярности партией в стране. Однако сама AfD заявила об отсутствии связи с этой группировкой.

Это уже второй случай раскрытия заговора с целью переворота за последние годы. В 2022 году была разоблачена группа «Рейхсбюргер», которая также ставила целью свержение правительства.

«Саксонские сепаратисты» были сформированы в ноябре 2020 года и насчитывают 15-20 участников, которые разделяли идеологию на основе теорий заговора и расизма. Следователи сообщают, что группа верила в близкий крах Германии и планировала вооруженное установление нового порядка на востоке страны, вдохновляясь нацизмом. Согласно их идеологии, «нежелательные группы» подлежали бы этнической чистке.

Лидером группировки называют 23-летнего Йорга С., задержанного в польском городе Згожелец. Остальных семерых арестовали в Лейпциге, Дрездене и окрестностях Майсена. Им, по данным прокуратуры, предъявят обвинения в участии в террористической организации.

Газета Spiegel сообщает, что одним из подозреваемых является Курт Хаэтташ, участник партии AfD из Саксонии. Он также занимает пост казначея молодежного крыла AfD «Молодая альтернатива», которое классифицировано как экстремистское. AfD отвергает любые связи с группой «Саксонские сепаратисты» и подчеркнула приверженность демократическому порядку.

По данным газеты Handelsblatt, во время задержания Хаэтташ оказался вооружен и получил перелом челюсти в ходе столкновения с полицией, когда офицер произвел предупредительные выстрелы.