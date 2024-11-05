Эскалация нарастает

Министерство обороны Тайваня сообщило об усилении военной активности Китая на фоне подготовки США к президентским выборам. В ведомстве засекли 35 военных самолетов КНР, включая истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которые приближались к югу острова по пути на учения в Тихом океане.

Пекин, который считает Тайвань территорией Китая, регулярно направляет свои военные силы к острову. Маневры участились после того, как в мае к власти в Тайбэе пришел проамериканский президент Лай Циндэ. В Пекине считают, что его резкие заявления в адрес КНР усиливают эскалацию.

В США обе партии выступают в поддержку Тайваня. Американские власти наращивают мощь и присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью таких союзников, как Австралия, Филиппины и Япония.

В США не раз говорили о том, что в случае нападения Пекина на Тайбэй будут защищать Тайвань. Такие заявления совместно с предоставлением острову оружия вызывают раздражение КНР.

В прошлом месяце китайские власти провели крупные военные учения вокруг острова, заявив, что они являются «предупреждением о сепаратистских действиях». Тайвань и США осудили действия Пекина.

На Тайвани опасаются прихода к власти Трампа

Как пишут тайваньские СМИ, если приход к власти в США демократки Камалы Харрис не пугает власти острова, то непредсказуемость действий лидера республиканцев Дональда Трампа вызывает беспокойство.

Виной всему — изоляционистские взгляды политика. В ходе своей предвыборной кампании он неоднократно поднимал тему противостояния с Китаем, однако отношения с Тайванем и помощь острову не обсуждалась. Зато экс-президент выступал с довольно резкими заявлениями, призывая Тайбэй «платить США за оборону», поскольку остров «достаточно богат, благодаря доминированию в производстве полупроводниковых чипов». Лидер республиканцев также обвинил Тайвань в том, что он якобы «украл у США возможность производить собственные полупроводниковые чипы».

Западные СМИ сообщают, что вторая администрация Трампа также грозит подорвать торговлю в Азии, поскольку экс-лидер пообещал ввести 60%-ные пошлины на китайские товары, что, в свою очередь, вызовет резонанс на азиатских рынках.

Республиканец настаивает на том, что пошлины «могут удержать Пекин от нападения», несмотря на предупреждения экспертов о том, что такая стратегия не сработает.

Тем временем власти Тайваня опасаются вторжения Китая. В качестве возможной даты называют 2027 год. Однако пойдет ли на это Пекин, сказать сложно. Единственное, что пообещал председатель КНР Си Цзиньпин, — воссоединение КНР с Тайванем, при необходимости — прибегнуть к силе.

Замминистра иностранных дел Тайваня Франсуа Чичунг У заявил, что на острове «обеспокоены выборами» и, в частности, власти пугает неопределенность. По его словам, если победит Трамп и он «откажется от Тайваня», то в Тайбэе возникает вопрос: как он может сделать «Америку снова великой», поскольку в таком случае США потеряют поддержку и авторитет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пекин не питает иллюзий

В Китае также очень внимательно следят за президентской гонкой в США. Власти уверены, что напряженность в отношениях с Вашингтоном сохранится и американцы продолжат антикитайскую политику, вне зависимости от того, кто победит на выборах.

Во время президентства Дональда Трампа были введены пошлины на китайские товары, из-за чего Пекин потерял сотни миллиардов долларов. Помимо этого, была начата кампания против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Как пишут американские СМИ, политика администрации Джозефа Байдена в отношении Китая не сильно отличалась. За четыре последних года тональность заявлений несколько изменилась и стала более сдержанной, также власти пытались наладить коммуникацию между Вашингтоном и Пекином. Однако США все активнее стали говорить об угрозе своей национальной безопасности со стороны Китая. Помимо этого, расширилась поддержка Тайваня.

Так что вне зависимости от того, кто победит, отношения США с Китаем вряд ли улучшатся, а поддержка Тайваня все равно продолжится, считает профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхун.

«Заглядывая в будущее, независимо от того, станет ли Камалла Харрис или Дональд Трамп следующим президентом США, преемственность политики США в отношении Китая почти наверняка перевесит любые потенциальные серьезные изменения», — уверен политолог.

Он добавил, что единственное отличие — Трамп привносит больше неопределенности и риска в американо-китайские и китайско-тайваньские отношения.

«Вице-президент Камала Харрис пойдет по тому же пути, что и Байден, — продолжит оказывать давление на Китай, чтобы ограничить развитие его технологий и вооруженных сил, но при этом попытается сохранить открытыми обмен мнениями и диалог. Это означает, что это будет смесь напряженности, трений и некоторой ограниченной степени обменов и сотрудничества. В то время как Трамп будет представлять большие проблемы для отношений США и Китая», — уверен специалист.

Эксперт полагает, что главная проблема в случае президентства Трампа в том, что его подход к отношениям США и Китая нетрадиционный, не имеющий чувства меры и границ. «Максимум, что можно сказать, это то, что проблемы в отношениях будут различаться в зависимости от того, кто находится у власти», — резюмировал аналитик.

Маск может все изменить

Однако в Китае все же надеются, что в случае победы Дональда в администрации все же найдется место для предпринимателя Илона Маска, который может стать ключевым посредником между Пекином и Вашингтоном.

Маск сотрудничает с КНР в рамках производства автомобилей Tesla и обладает широким спектром деловых интересов в этой стране. Именно в КНР производится половина всех автомобилей Tesla. Так, Пекин предоставляет компании определенные свободы и льготы для работы в Китае.

Помимо этого, Маск выступает против пошлин США на китайские электромобили. А также его взгляды по тайваньскому вопросу совпадают с политикой Пекина.

«Маск действует по шаблону: он льстит китайцам, и они оказывают ему особое уважение. Они непременно это используют, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Маск настроен крайне прокитайски», — подытожил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сциссорс.