В США считают голоса на прошедших выборах президента. По предварительным данным, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис. Будущему американскому лидеру достанется в наследство немало проблем, в решении которых Вашингтон принимает косвенное участие. Помимо военных конфликтов, часть мира задумывается о так называемой дедолларизации.

Америка «своими непродуманными действиями» толкает многие государства к отказу от доллара, считает президент России Владимир Путин. После введения антироссийских санкций Москва и Пекин перешли на расчеты в национальных валютах. А ряд стран задумались о создании собственного денежного знака для расчетов.

О дефиците иностранных банкнот в России, возможных альтернативах «американцу», громадном госдолге США и возможных переменах в мировой экономике после выборов TRT на русском рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

— Расчеты в каких валютах дружественных России стран растут?

— Наблюдается спрос на юани. Кроме того, с 7 ноября по 5 декабря Минфин РФ ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота 4,2 миллиарда рублей в день тоже. Что также является заменой доллару.

— Растущая доля расчетов в рублях и сотрудничество с BRICS ослабит позицию доллара?

— Пока только обсуждается какая-то общая валюта, и ничего толком не придумано. Есть идея оплаты криптовалютой, но и она пока в процессе формирования.

Центробанк также заявлял о том, что может открыться какая-то новая криптовалютная биржа в России, но и по этому направлению деталей пока нет.

Так что сегодня мы можем говорить, что альтернатива доллара и евро — это юань, и сейчас он активно используется в расчетах, и даже ЦБ увеличивает объемы операций с этой валютой.

— В настоящее время госдолг США примерно составляет 35,8 триллиона, или более 120% от внутреннего валового продукта ВВП.

— Да, действительно, госдолг в США — самый большой в мире. Америка выглядит как большая черная дыра, которая засасывает всю свободную ликвидность. А другие страны вынуждены использовать национальные ресурсы.

Из-за того, что США на текущий момент времени является страной с мировой валютой, то она также может продавать свой долг другим должникам.

Ситуация будет оставаться такой же, то есть США будут увеличивать эту ликвидность и дальше, а госдолг будет повышаться. Вашингтон не снижает расходы, а наоборот, продолжает печатать деньги. И все это и остается на этом же самом уровне.

— Как изменится экономика США после выборов?

— Во-первых, важно отметить, что Трамп — это протекционизм, промышленная и финансовая деглобализация, акцент на традиционных источниках энергии, более быстрый разгон дефицита бюджета, рост оборонных расходов и более агрессивная внешняя политика.

Если говорить о ценах на нефть, то при Харрис она могла бы начать падать, а при Трампе можно ожидать, что все будет более-менее спокойно.