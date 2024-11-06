На 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке был принят новый флаг организации, символизирующий единство и культурное наследие тюркского мира.
Флаг представляет собой полотнище голубого цвета (Pantone 3125C), на котором размещены три основных элемента: восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с сорока прямыми лучами в центре.
Каждый элемент флага несет глубокое символическое значение:
Голубой фон олицетворяет мир, процветание и единство тюркских народов, исторически ассоциируясь с их культурой и традициями
Восьмиугольник символизирует многовековую тюркскую государственность, стабильность и мудрость
Солнце с сорока равномерно расходящимися лучами представляет свет, открытость и общие ценности тюркского мира
Полумесяц со звездой, традиционный символ тюркского мира, отражает государственность, развитие и устремленность в будущее
Новый флаг воплощает основные символы тюркской идентичности, единства и общего наследия, которые лежат в основе миссии Организации тюркских государств.