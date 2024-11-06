На 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке был принят новый флаг организации, символизирующий единство и культурное наследие тюркского мира.

Флаг представляет собой полотнище голубого цвета (Pantone 3125C), на котором размещены три основных элемента: восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с сорока прямыми лучами в центре.

Каждый элемент флага несет глубокое символическое значение:

Голубой фон олицетворяет мир, процветание и единство тюркских народов, исторически ассоциируясь с их культурой и традициями

Восьмиугольник символизирует многовековую тюркскую государственность, стабильность и мудрость

Солнце с сорока равномерно расходящимися лучами представляет свет, открытость и общие ценности тюркского мира

Полумесяц со звездой, традиционный символ тюркского мира, отражает государственность, развитие и устремленность в будущее

Новый флаг воплощает основные символы тюркской идентичности, единства и общего наследия, которые лежат в основе миссии Организации тюркских государств.