Экс-президент Дональд Трамп завершает свое политическое возвращение, грамотно воспользовавшись как внутренними, так и внешними вызовами. Обострение глобальных кризисов, нестабильность и рост антииммигрантских настроений в США стали одними из основных факторов, которые обеспечили ему победу над вице-президентом Камалой Харрис.

Этот успех стал неожиданным поворотом для многих. Трамп, несмотря на скандалы и обвинения, сумел заручиться поддержкой широких слоев избирателей, разочарованных в текущем положении дел. Он смог перехватить недовольство среди избирателей, которые искали изменения, и обратить его в свою пользу.

В итоге Трамп добился того, на что рассчитывал, укрепив свои позиции в ряде стратегически важных округов.

С начала гонки он получил широкую поддержку в таких штатах, как Индиана, Кентукки, Джорджия и Северная Каролина, что обеспечило ему значительное преимущество на старте. Этот тренд оставался стабильным всю ночь.

В то же время для Камалы Харрис события разворачивались не совсем по плану. Первым тревожным сигналом стало то, что Трамп победил во Флориде, и к тому же с внушительным перевесом, что предвещало дальнейшие трудности для Харрис. В течение вечера ситуация оставалась неопределенной даже в таких штатах, как Вирджиния и Нью-Джерси, традиционно поддерживающих демократов, в то время как Трамп уверенно лидировал в ключевых колеблющихся штатах.

Попытки демократов перехватить позиции у республиканцев в ключевых штатах, таких как Флорида и Техас, не увенчались успехом: сенаторы от Республиканской партии Рик Скотт и Тед Круз удержали свои места, подтвердив значительное республиканское влияние в этих регионах.

Даже территории, которые ранее считались стабильными оплотами демократов, продемонстрировали неожиданную поддержку республиканцев.

В Пенсильвании, например, сельские округа показали растущую активность избирателей. Там кандидат от республиканцев смог укрепить позиции, а также расширить традиционную базу сторонников партии.

Чтобы компенсировать ожидаемое республиканское превосходство в сельской местности, демократы были вынуждены сосредоточиться на нескольких ключевых факторах. Им пришлось максимально мобилизовать поддержку в городах, привлечь молодежь и прогрессивные круги, а также усилить свои позиции среди меньшинств, рассчитывая на их активное участие. Однако этого оказалось недостаточно.

Таким образом некоторые главные тенденции на выборах 2024 года уже стали очевидны, что позволяет заглянуть в характер будущего политического ландшафта США. Дональд Трамп, участвуя в избирательной гонке, сумел не только закрепить, но и значительно усилить позиции Республиканской партии в традиционно консервативных районах, превратив их в еще более «красные» зоны.

Так, Флорида продолжила двигаться в сторону Республиканской партии, и это стало особенно очевидно среди латиноамериканского электората. Округа, которые ранее традиционно поддерживали Демократическую партию, такие как Майами-Дейд, крупнейший по населению во Флориде и седьмой по численности в США, где живет большая кубинская американская община, отдали предпочтение Дональду Трампу с заметным перевесом. Эти изменения, опять же, свидетельствуют о значительных сдвигах в предпочтениях избирателей, особенно среди этнических меньшинств, таких как латиноамериканский электорат Флориды. Более того, в округе Оцеола, где живет значительное количество пуэрториканцев, поддержка Трампа также возросла, несмотря на то, что Байден выигрывал в этом округе с существенным перевесом в 2020 году.

Следует также отметить, что республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате, выиграв ключевые выборы в штатах, таких как Западная Вирджиния и Огайо. Это гарантирует, что партия Дональда Трампа получит хотя бы одну палату Конгресса на предстоящий год, укрепляя ее позиции в федеральной политике и оказывая влияние на законотворческий процесс.

С уверенностью захватив Сенат, Республиканская партия теперь сосредоточена на удержании большинства в Палате представителей, что наряду с победой Дональда Трампа на президентских выборах обеспечило бы республиканцам полное доминирование в Вашингтоне. Такой расклад дал бы Трампу политическую поддержку в Конгрессе для реализации своих инициатив. Однако, если демократы сумеют получить большинство в Палате представителей, это создаст баланс сил, позволяющий им противостоять инициативам администрации Трампа и блокировать законодательные решения.