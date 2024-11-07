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Первые мультфильмы на гагаузском вышли в эфир
Турецкое агентство TIKA поддержало создание 16 анимационных фильмов для сохранения гагаузского языка, признанного ЮНЕСКО находящимся под угрозой исчезновения
Первые мультфильмы на гагаузском вышли в эфир
Гагаузское телевидение начало трансляцию первых в истории мультфильмов, созданных полностью на гагаузском языке / Фото: TIKA / Others
7 ноября 2024 г.

Гагаузское телевидение начало трансляцию первых в истории мультфильмов, созданных полностью на гагаузском языке. Проект реализован при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

Серия из 16 анимационных фильмов «К солнцу» с оригинальными персонажами, музыкой и сценарием транслируется не только по телевидению, но и показывается в детских садах Гагаузии при поддержке местного управления образования. До этого в регионе показывались только дублированные мультфильмы из других стран.

Особенностью проекта стало двуязычное исполнение: озвучка на гагаузском сопровождается субтитрами на молдавском языке. Это решение связано с тем, что с 2020 года в дошкольных учреждениях Гагаузии действует программа двуязычного обучения.

Мультфильмы, рассказывающие о гагаузских традициях и обычаях, помогают детям лучше узнать свою культуру. TIKA продолжает поддерживать проекты по сохранению гагаузского языка с 1994 года, учитывая, что ЮНЕСКО включила его в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. Гагаузский относится к огузской группе тюркских языков и считается близким к турецкому.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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