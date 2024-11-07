От безопасности до культуры

«Наша организация стала примером платформы, укрепляющей стабильность и процветание в евразийском регионе и за его пределами», — объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 11-м саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В объединение, помимо Турции, входят Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Еще три страны имеют в ней статус наблюдателя: Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра. За 15 лет существования ОТГ добилась больших результатов и значительно укрепила геополитические позиции тюркского мира на международной арене.

Актуальность ОТГ особенно очевидна на фоне мировой тенденции пересмотра глобальных проектов в пользу политики экономического национализма, говорит TRT на русском политолог Чингиз Лепсибаев.

«США вводят в одностороннем порядке квоты и ограничения на ввоз определенной продукции. Европа блокирует ввоз китайских машин через пошлины. На этом фоне страны тюркского мира пытаются, наоборот, налаживать связи. И я напомню, что товарооборот между государствами составляет $45 млрд, и в перспективе он может увеличиться до $90 млрд», — отмечает собеседник агентства.

На прошедшем саммите лидеры стран-членов организации обсудили новые пути для укрепления связей и озвучили важные инициативы, отражающие их стремление к сотрудничеству. В числе предложений: создать Тюркский банк, активизировать, наладить взаимодействие силовых структур и укрепить торговое сотрудничество, а также перейти на единый алфавит.

«В этом году главы государств приняли концепцию создания глобального транспортного коридора через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Это позволит перевозить китайские товары на рынки ЕС и США и в обратную сторону. А также есть важный культурный и социальный трек — взаимная трансляция телеканалов на языках стран-членов ОТГ. Например, в Казахстане появятся каналы на кыргызском, узбекском и турецком языках», — отметил Лепсибаев.

Еще одна важная инициатива, по словам политолога Ильгара Велизаде, общая система безопасности. «Это необходимо для того, чтобы максимально защититься от негативного влияния процессов, которые происходят по периметру географии чужих стран, — пояснил он TRT на русском. — Тюркский мир не должен становиться ареной противостояния центров силы, а должен служить мостом между ними. А для этого необходима эффективная платформа в сфере безопасности, которую можно создать путем координации профильных служб».

«Единство в языке, в мысли, в работе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ОТГ также подчеркнул важность внедрения единого тюркского алфавита в странах объединения. Напомним, концепцию написания букв на основе латиницы Турция предложила еще в 1991 году. Мера необходима для укрепления культурных и языковых связей между тюркскими странами.

В ноябре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил с инициативой, и всего спустя год появились реальные результаты. В сентябре страны-участницы ОТГ согласовали единый тюркский алфавит. Он состоит из 34 букв. «Наш общий алфавит — это символ нашей общей судьбы, общего будущего и нашей воли вместе идти в будущее», — сказал на саммите турецкий лидер.

Глава государства отметил необходимость перехода всех тюркских стран на единое написание букв: «Турция, Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра к этому готовы. Было бы целесообразно, чтобы Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан также инициировали переход на новый алфавит».

«Было бы правильным создать языковую платформу, которая бы позволяла народам тюркского мира читать произведения на одном языке, — говорит TRT на русском Велизаде. — Пока создан алфавит, но это только первый этап. Теперь требуется его внедрение, а это большая работа. В частности, необходимо будет перевести специальную и художественную литературу. Уверен, усилия в этом направлении продолжатся».

По словам Чингиза Лепсибаева, переход на единый алфавит обязательно произойдет, но не стоит ждать молниеносных результатов. Последние 90 лет в Казахстане основной пласт научных трудов и литературы был написан на кириллице. «Это огромный объем знаний, и, чтобы его не утерять, должна быть проведена огромная подготовка. Возможно, будет принят двойной алфавит, то есть вместе с кириллицей будет параллельно действовать и латиница».

Идею единства тюркского мира в языке поддерживали различные выдающиеся деятели. Один из них – просветитель тюркского мира Исмаил-бей Гаспринский (Гаспралы). На протяжении всей своей жизни он выступал за единый тюркский язык и сегодня как никогда актуально звучит его знаменитый лозунг: «Тильде, фикирде, иште бирлик» – «Единство в мыслях, языке и деле».

И, как отмечает Лепсибаев, в перспективе Организация тюркских государств также может прийти не только к единому языку, но и валюте: «Напомню, что и Европейский союз когда-то начинался с Союза угля и стали, а сегодня это практически одно государство».