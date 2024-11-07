ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган провел встречу с премьером Нидерландов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом на полях саммита в Будапеште
Президент Эрдоган провел встречу с премьером Нидерландов
Президент Эрдоган провел встречу с премьером Нидерландов / Others
7 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита Европейского политического сообщества в столице Венгрии провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

На переговорах обсуждались турецко-голландские отношения, региональные и глобальные вопросы, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сферах оборонной промышленности, зеленой и цифровой трансформации, энергетики и расширения торгового оборота между Турцией и Нидерландами.

Он также отметил, что Турция продолжает курс на полное членство в ЕС и обновление Таможенного союза.

Президент Эрдоган добавил, что Турция стремится к установлению прочного спокойствия во всех кризисных зонах, угрожающих миру где бы то ни было, особенно в Украине, Палестине и Ливане. Он отдельно подчеркнул важность совместных усилий международного сообщества ради прекращения распространяющейся израильской агрессии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us