Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита Европейского политического сообщества в столице Венгрии провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

На переговорах обсуждались турецко-голландские отношения, региональные и глобальные вопросы, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сферах оборонной промышленности, зеленой и цифровой трансформации, энергетики и расширения торгового оборота между Турцией и Нидерландами.

Он также отметил, что Турция продолжает курс на полное членство в ЕС и обновление Таможенного союза.

Президент Эрдоган добавил, что Турция стремится к установлению прочного спокойствия во всех кризисных зонах, угрожающих миру где бы то ни было, особенно в Украине, Палестине и Ливане. Он отдельно подчеркнул важность совместных усилий международного сообщества ради прекращения распространяющейся израильской агрессии.