Дональд Трамп назначил Сьюзи Уайлс, свою соруководительницу предвыборной кампании, главой аппарата Белого дома, сделав ее первой женщиной на этом посту.

Как пишет Axios, Уайлс сыграла ключевую роль в кампании по переизбранию Трампа, будучи ответственной за то, чтобы его избирательная борьба за Белый дом стала более организованной и дисциплинированной.

«Сьюзи Уайлс помогла мне одержать одну из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов», — говорится в заявлении Трампа.

Против иммигрантов

С приходом в Белый Дом Трамп пообещал начать с первого дня своей администрации реализацию самой масштабной программы депортации в истории США.

Для этого, по словам бывших чиновников и союзников Трампа, ожидается, что президент-республиканец активно мобилизует все нужные ведомства в США. В основе этого плана лежит использование тех же усилий, которые Трамп предпринял в своем первом сроке, с целью задействовать максимально возможные ресурсы на всех уровнях власти для координации действий между федеральными и местными органами.

Трамп намерен не только усилить контроль над иммиграционными процессами, но и придать им дополнительную жесткость, пообещав сделать депортацию массовой и всесторонней. По словам избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, операция по депортации может привести к выселению до 1 млн человек в год. Этот план также включает в себя активизацию мер, направленных на предотвращение незаконного пересечения границы и усиление сотрудничества с местными властями.

Такое радикальное усиление политики депортации станет важной частью внешне- и внутриполитической программы Трампа, которая подчеркивает его приверженность жесткой линии в вопросах иммиграции и обеспечении безопасности границ страны.

Не против Путина

В ближайшее время одной из ключевых тем станет внешняя политика администрации Трампа, и уже сейчас обсуждаются несколько важных направлений. Важнейшим вопросом остается война между Россией и Украиной. Некоторые эксперты и скептики отмечают, что Трамп заинтересован в налаживании отношений с президентом России Владимиром Путиным, что еще больше снижает шансы Украины на возвращение территорий.

Украина сталкивается с колоссальными трудностями, поскольку война вступает в третий год. Ее экономика, измотанная войной, сильно зависит от международной помощи. Российские войска, которые также терпят значительные потери, продолжают наступление на восточной линии фронта, с присоединением тысяч солдат из Северной Кореи.

Трамп не раз критиковал объем помощи Украине, утверждая, что он мог бы закончить войну за 24 часа. Многие украинцы выражают сомнения относительно его намерений.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, в среду уже поздравил вновь избранного президента США и даже поговорил с ним по телефону. По словам Зеленского, ему импонирует подход Трампа ко многим глобальным вопросам, который он охарактеризовал как «мир через силу».

Тем временем глава России также поздравил Трампа с его избранием.

«Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», — заявил Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Путин заявил о готовности провести дискуссию с Трампом. По словам российского президента, публичные высказывания о стремлении восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса, по его мнению, заслуживают хотя бы минимального внимания.

Президент РФ также охарактеризовал Трампа как мужественного человека, выразив восхищение его поведением во время покушения на его жизнь. По словам Путина, поведение Трампа в тот момент произвело на него впечатление, отметив его мужество. «Он себя проявил очень правильным образом, мужественно, как мужчина», — сказал Путин.

Против женщин

Говоря о мужественности, на выборах против Камалы Харрис, вице-президента США, где аборты и права женщин стали одними из основных тем кампании, республиканец Дональд Трамп сделал рискованную ставку, сосредоточив внимание на привлечении мужского электората. Это решение, как можно констатировать, оказалось успешным.

Многие политические аналитики, особенно в США, предупреждали, что такая кампания рискует оттолкнуть женщин-избирателей. Они опасались, что слишком сильное внимание к мужской аудитории и акцент на маскулинности создадут ощущение отчуждения у женщин. Даже Никки Хейли, бывший посол США в ООН и кандидат от Республиканской партии на пост президента, которая в итоге поддержала Трампа, в интервью Fox News сказала, что «этот броманс и гипермаскулинность» настолько эпатажны, что могут вызвать дискомфорт у женщин и заставить их чувствовать себя неуютно.

Однако, несмотря на эти опасения, результаты показали, что ставка Трампа оправдалась. Молодые мужчины действительно поддержали Трампа. Таким образом, его кампания привлекла именно ту группу избирателей, на которую он рассчитывал. Хотя, конечно, его электорат не исчерпывается белыми мужчинами.

Кроме того, в ряде штатов, таких как Флорида, значительное влияние оказали голоса латиноамериканцев.

Также, как стало известно, избранный президент Дональд Трамп одержал победу в штате Невада. Эта победа имеет особое значение, поскольку в двух предыдущих выборах в Белый дом Трамп потерпел неудачу в этом ключевом штате, уступив Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байдену в 2020 году. Однако оба поражения были весьма близкими. Поэтому, сосредоточив внимание на этом штате, Трамп и Республиканская партия добились значительного успеха среди латиноамериканских избирателей, а также среди других ключевых групп, которые играют важную роль в электоральной географии Невады. Это позволило Трампу значительно укрепить свои позиции в штате, несмотря на его предыдущие поражения.

Стратегия Трампа также опиралась на популярности таких личностей, как миллиардер Илон Маск и ведущий подкаста Джо Роган, чьи передачи, в том числе с участием Трампа, активно присутствующего в различных программах и подкастах, пользуются огромным спросом среди молодых мужчин.