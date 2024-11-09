В результате израильских авиаударов по двум домам на севере сектора Газа погибли шесть палестинцев, включая детей. Местные источники сообщают, что израильские военные нанесли удар по дому в лагере беженцев Джабалия, что привело к гибели пяти человек, среди которых были дети, и ранениям еще четырех. В городе Бейт-Лахия удар по жилому дому унес жизнь одного человека и ранил четверых.

Ранее в результате атаки израильских сил на школу в центре Газы, где укрывались палестинцы, погибли пять человек. Об этом сообщили местные источники. Тела жертв были доставлены в баптистскую больницу «Аль-Ахли».

С 5 октября Израиль усилил авиаудары по северу сектора Газа, а на следующий день начал наземное наступление. Израильские силы препятствуют доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы, что усугубляет гуманитарный кризис. Жители страдают от нехватки воды и еды, а также угрозы инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий.

По данным ООН, блокировка гуманитарной помощи Израилем привела к тому, что более 80% гуманитарных грузов не достигают сектора Газа, что значительно ухудшает условия жизни мирных жителей.

С 7 октября 2023 года жертвами израильских ударов в Газе стали 43 552 палестинца, среди них около 17 210 детей и 11 742 женщины. Ранения получили 102 765 жителей.