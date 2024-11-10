Министерство торговли США распорядилось, чтобы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) с понедельника прекратила поставки передовых чипов китайским клиентам, которые часто используются в приложениях искусственного интеллекта.

По информации источника Reuters, знакомого с ситуацией, министерство направило TSMC письмо о введении экспортных ограничений на поставки в Китай определенных сложных чипов с технологией 7 нанометров и ниже, используемых в ускорителях ИИ и графических процессорах (GPU).

Это распоряжение последовало через несколько недель после того, как TSMC уведомила Министерство торговли об обнаружении одного из своих чипов в процессоре искусственного интеллекта Huawei. Исследовательская фирма Tech Insights разобрала продукт и обнаружила чип TSMC, что является нарушением экспортного контроля.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company является мировым лидером по производству чипов. TSMC уже приостановила поставки китайскому разработчику чипов Sophgo после того, как его микросхема совпала с найденной в ИИ-процессоре Huawei. В результате нового письма TSMC уведомила затронутых клиентов о приостановке поставок чипов с понедельника.

Министерство торговли США применило процедуру «информационного письма», которая позволяет быстро вводить новые лицензионные требования для конкретных компаний, минуя длительный процесс написания правил. Это действие происходит на фоне растущей обеспокоенности законодателей как от республиканцев, так и от демократов недостаточностью экспортного контроля над Китаем.

В 2022 году аналогичные ограничения были наложены на Nvidia и AMD, а также на производителей оборудования для чипов - Lam Research, Applied Materials и KLA.

Администрация Байдена подготовила новые правила по некоторым видам экспорта оборудования для производства чипов и планировала добавить около 120 китайских компаний в ограничительный список Министерства торговли, включая заводы по производству чипов, производителей инструментов и связанные с ними компании. Однако, несмотря на планы выпуска в августе, правила до сих пор не опубликованы.