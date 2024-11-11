Поздно вечером в воскресенье Владимир Путин срочно отправился на работу в Кремль, причины приезда российского президента в кремлевскую резиденцию не раскрывались. Но, по данным газеты The Washington Post, поводом стал телефонный разговор с избранным лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили войну в Украине.

Только к полудню понедельника в Кремле решили опровергнуть эту информацию. «Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября. В штабе Трампа сообщение издания не подтвердили, но и не опровергли: «Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами».

Однако сразу после публикации WP о готовности поговорить с Путиным объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. А учитывая, что европейские лидеры часто ориентируются на американское руководство, можно допустить, что и в этой ситуации нет дыма без огня. Тем более что о готовности к переговорам заявляли и Трамп, и Путин, хотя и без указания сроков.

Другой вопрос: а будет ли это общение результативным. Большой опыт в переговорах с Путиным имеет, например, президент Франции Эммануэль Макрон. В первый год войны в Украине он набрал номер Кремля около 14 раз. Однако, как известно, никакого эффекта это не возымело.

Ожидания от начала мирного процесса TRT на русском обсудил с главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Газета WP имеет интересную репутацию. Раньше она были близка к демократам, но нынешний владелец явно хочет проявить лояльность Трампу, из-за чего даже в редакции возник скандал перед выборами. Поэтому эта утечка может быть вполне целенаправленной для того, чтобы легитимизировать и придать некий политический лоск началу переговоров между Трампом и Путиным.

То, что переговоры между Трампом и Путиным начнутся — это лишь вопрос времени и согласования взаимоприемлемого формата. И тут важно обратить внимание на обилие публикаций с разными идеями о прекращении войны. Их уже так много, что можно запутаться. В чем-то они совпадают, а где-то, напротив, противоречат друг другу. Это говорит о том, что на данный момент какого-то четкого официального согласованного плана и стратегии переговоров нет.

И если раньше официальная команда Трампа говорила о планах усадить Украину и Россию за стол переговоров сразу же после избрания, то теперь речь идет о первом дне вступления в должность. Вероятно, они убедились, что быстрого результата не будет, и поэтому решили не спешить.

— А какие могут быть варианты условий?

— Наиболее правдоподобно выглядит идея с заморозкой войны по линии фронта. На первый взгляд это самый простой сценарий. Но и тут возникает немало вопросов: нужно согласовать линию фронта, демилитаризованные зоны. Процедура по прекращению огня потребует серьезной подготовительной работы.

Есть тут и сложный политический вопрос: кто будет контролировать соблюдение перемирия? На участие европейцев не согласится Россия, поскольку они воспринимаются Кремлем как союзники Украины. Соответственно, должна быть нейтральная сторона. Из международных организаций к такой роли готова только ООН, но и это потребует согласования организационных и бюджетных моментов.

Но именно заморозка — пока наиболее вероятный сценарий, вокруг которого будут уже обсуждаться другие детали.

— Какой может быть формат переговорного процесса?

— К нему могут подключиться и другие страны. И, конечно, это будут США, поскольку Путин на самом деле хочет переговоров не с Украиной, а Америкой. Это может быть некий параллельный трек между США и Россией, а также Украиной и Россией. Без посредника Москва и Киев договориться не смогут. Так что пока вопросов больше, чем ответов.

— Есть мнение, что Трамп может склонить Украину к невыгодным условиям. Так ли это?

— Американская сторона будет оказывать давление как на Украину, так и на Россию. Если Киев будет отказываться от компромиссного варианта, то США могут пригрозить сокращением военной помощи. Если Россия не пойдет на уступки, то американская военная помощь может, напротив, увеличиться. Также среди рычагов Вашингтона — снижение цен на нефть на глобальном рынке.

— Что может попытаться выторговать российская сторона в обмен на прекращение огня?

— Убежден, что Путин выдвинет целый список требований. И речь будет идти не только о территориях. Напомню, что Кремль требует не только признания оккупированных территорий, но чтобы Украина отдала и Херсон, и Запорожье.

Россия также будет настаивать на отказе Украине в членстве в НАТО, и здесь Трамп может пойти навстречу. Кроме того, речь пойдет о резком сокращении украинской армии и ее вооружений, что для Киева уже неприемлемо. Сильная армия — это гарантии безопасности страны на будущее.

Затем Путин может потребовать легализации и реабилитации пророссийских политических сил, а также изменения украинского законодательства в части статуса русского языка. Сомневаюсь, что тут также могут быть какие-то компромиссы. Изменения языковой реформы населением Украины будут восприняты достаточно болезненно, а восстановление советской символики станет попросту оскорбительным.

— Будет ли РФ просить снять санкции?

— Конечно. И я не исключаю, что Трамп будет готов пойти на частичное и поэтапное снятие ограничений в обмен на прекращение войны. И Трамп, и некоторые из члены команды высказывали такие идеи.

— Шольц выразил готовность созвониться с Путиным. Можно ли ожидать, что и другие политики активизируются в этом направлении?

— Канцлер ФРГ будет пытаться участвовать в будущих переговорах, поскольку он хочет выступать в роли миротворца. Для Шольца это станет частью его обновленного политического имиджа. Другое дело, что Путин не будет воспринимать его как эффективного переговорщика. Для него главное — это переговоры с Трампом.

И также я бы обратил максимальное внимание на саммит G20, который состоится в середине ноября. На нем будет обсуждаться вопрос завершения войны в Украине. Не исключаю, что Бразилия и Китай выдвинут встречные предложения, и мы увидим конкуренцию мирных планов.

Так что сейчас тема урегулирования российско-украинской войны будет одной из главных как минимум в ближайшем месяце.