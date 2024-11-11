6 ноября 2024 года Бишкек стал центром единства и сотрудничества Организации тюркских государств (ОТГ), приняв 11-й саммит на тему «Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».

Мероприятие, организованное президентом Кыргызской Республики С.Жапаровым, собрало лидеров ОТГ, членов Совета старейшин ОТГ и глав аффилированных организаций ОТГ.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подвел главные итоги 11-го саммита Организации тюркских государств.

Подготовка к саммиту

В рамках подготовки к саммиту состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, на котором были доработаны и утверждены ключевые документы, заложившие основу для стратегических обсуждений и резолюций.

Эта подготовка показала приверженность ОТГ поддержанию скоординированной повестки дня, в рамках которой представители следили за тем, чтобы каждое решение соответствовало целям Нахчыванского соглашения, «Видения Тюркского мира 2040» и Стратегии ОТГ на 2022–2026 годы.

Основные решения и резолюции

В соответствии с темой саммита, наши главы государств выразили готовность укреплять сотрудничество в области экономики, экологии, цифровых технологий и безопасности. Среди ключевых решений:

Тюркское зеленое видение: единство ради устойчивого будущего: стратегическая основа, направленная на определение общих целей и стратегий для содействия экологически безопасному будущему и формированию зеленой повестки дня тюркского мира.

Объявление Бишкека цифровой столицей тюркского мира в 2025 году: Бишкек станет цифровым центром, где будут проводиться международные встречи и мероприятия в области цифровизации, что усилит приверженность тюркского мира цифровой трансформации.

Принятие Устава тюркского мира: создание структуры, отражающей общие ценности и стремления тюркских государств, включая приоритет братских связей, дух солидарности, единство тюркского пространства и другие ключевые принципы.

Утверждение флага ОТГ и положения о постоянных представителях ОТГ: принятие флага ОТГ символизирует начало новой эры в региональном сотрудничестве, а создание постоянных представителей направлено на укрепление дипломатической поддержки и улучшение взаимодействия в рамках многосторонних инициатив организации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в знак признания его преданности делу укрепления тюркского единства был награжден «Высшим орденом тюркского мира».

Стратегические соглашения, подписанные на Саммите, обещают преобразовать экономический и технологический ландшафт региона. Среди основных документов — Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики для содействия цифровой торговле и электронному взаимодействию, Соглашение о механизме гражданской защиты для координированного реагирования на стихийные бедствия, а также Меморандум о взаимопонимании по космической деятельности для поддержки совместных предприятий в области космических технологий.

Бишкекская декларация

Бишкекская декларация акцентирует внимание на необходимости улучшения цифровых и транспортных связей через реализацию проектов, таких как Срединный коридор и Транскаспийский таможенный транзитный портал, которые нацелены на оптимизацию торговых путей и усиление региональной интеграции. Предполагается, что проект «Цифровой Шелковый путь», который считается важным элементом укрепления цифровой устойчивости, окажет влияние на улучшение экономической конкурентоспособности и интеграции.

Декларация также укрепляет сотрудничество между государствами-членами в области труда, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, при этом акцентируя внимание на инклюзивной занятости, цифровых системах здравоохранения и устойчивых методах управления водными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Единая позиция по глобальным проблемам

На международной арене Организация тюркских государств сформировала согласованную позицию по важным глобальным проблемам, включая оказание гуманитарной помощи в Газе и Ливане, а также поддержала создание независимого Палестинского государства. В своей декларации ОТГ призывает к более активному сотрудничеству с международными организациями, такими как ООН и ЕС, и ожидает проведения неформального Саммита ОТГ в Венгрии в 2025 году.

Бишкекская декларация также приветствовала недавнее присоединение Венгрии к Тюркскому инвестиционному фонду, что укрепило финансовую сплоченность тюркских государств. Создание Тюркской Красной сети, а также сотрудничество обществ Красного Полумесяца и Красного Креста по всему региону, является важной вехой в трансграничных гуманитарных усилиях. Инициативы по обеспечению продовольственной безопасности, управлению водными ресурсами, развитию зеленой энергетики, а также создание Тюркской системы сельскохозяйственного страхования и кооперативных туристических проектов подтверждают приверженность организации устойчивому развитию.

Чествование председательства Казахстана и приветствие лидерства Кыргызстана

Саммит подчеркнул успешное председательство Казахстана, которое прошло под лозунгом «TURKTIME!», способствовавшее укреплению региональной солидарности и расширению сотрудничества в рамках ОТГ. Было проведено более 80 значимых мероприятий, включая Всемирные игры кочевников, которые способствовали укреплению связей между нашими странами в таких областях, как социальная политика, правоохранительная деятельность, образование, технологии, инновации и промышленность.

С переходом председательства к Кыргызстану в рамках темы саммита «Усиление тюркского мира» открылись новые перспективы для дальнейшего развития. Президент Кыргызстана С.Жапаров представил всеобъемлющее видение, в котором основное внимание уделяется экономической интеграции, устойчивости, цифровым инновациям и безопасности. Эта стратегическая концепция подтверждает нашу коллективную приверженность процветающему, взаимосвязанному и безопасному тюркскому миру.

Председательство Кыргызстана будет координировать деятельность ОТГ до следующего саммита, который состоится в Азербайджане в 2025 году, а также до неформального саммита, который пройдет в Венгрии в том же году.

После саммита на пресс-конференции я, вместе с Министром иностранных дел Кыргызстана Ж.Кулубаевым, представил основные приоритеты, которые будут реализовываться в период председательства Кыргызстана. Среди них — создание цифрового хаба в Бишкеке, развитие сотрудничества в области торговли, безопасности и охраны окружающей среды, а также превращение города Джалал-Абад в центр туризма региона. Также были рассмотрены последние события как на региональном, так и на глобальном уровне, что подчеркнуло стремление Организации стать влиятельным игроком на мировой арене, объединяя тюркские государства.

На пути к единому и устойчивому тюркскому будущему

Заглядывая вперед, председательство Кыргызстана знаменует собой значительный шаг к углублению партнерства в области цифровой трансформации, безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Одиннадцатый саммит подтвердил приверженность тюркского мира общей судьбе, объединяя различные сильные стороны и общее наследие ради блага всех государств-членов.

Смотря в будущее, я уверен, что ОТГ будет и дальше укреплять единство, стимулировать экономический рост и повышать устойчивость, направляя тюркский мир к мирному, инновационному и совместному процветанию.