Избранный президент Дональд Трамп, как ожидается, выдвинет сенатора от Флориды Марко Рубио на пост государственного секретаря. Хотя Трамп еще может изменить свое решение, но, похоже, он остановился на этой кандидатуре.

В случае утверждения Рубио, сына кубинских иммигрантов, он станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря США.

Изначально Трамп и Рубио придерживались разных подходов к некоторым аспектам внешнеполитического курса. Трамп склонялся к сокращению внешнего присутствия, тогда как Рубио поддерживал активную международную роль США. В качестве члена сенатского комитета по международным отношениям, Рубио поддержал интервенцию в Ливию в 2011 году, а в 2019 году он критиковал президента Трампа за план по выводу американских войск из Сирии и Афганистана.

В последующие годы Рубио стал одним из его наиболее доверенных советников Трампа по вопросам внешней политики. Он также рассматривался как один из основных претендентов на роль вице-президента. До последнего момента он оставался фаворитом для этой должности, пока Трамп не принял окончательное решение и объявил своим кандидатом сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Внешняя политика

Ожидаемое выдвижение Рубио связано с текущей международной обстановкой, включая продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, войну в Газе, а также растущую напряженность в отношениях США с Китаем и Ираном. После победы Трампа Рубио заявил, что США будут проводить «прагматичную внешнюю политику».

Другими словами, вероятное назначение Рубио на пост госсекретаря может означать переход к более жесткому курсу в международной политике, также известной как «мир через силу». Известный своей традиционной «ястребиной» позицией, он не раз подчеркивал необходимость активного противодействия геополитическим соперникам США, таким как Китай и Россия. Назначение Рубио может усилить давление на эти страны и вернуть США к более жесткой дипломатической стратегии, направленной на укрепление американского влияния и позиций на мировой арене.

Будучи ястребом во внешней политике, он занимает твердую позицию по отношению к ряду стран. «Мы вступаем в эру прагматичной внешней политики, в которой мир стремительно меняется, — заявил Рубио в интервью CNN. По его словам, противники США, в частности Китай, Россия, Северная Корея и Иран, все больше координируют свои действия. «Это потребует от нас большого прагматизма и мудрости в том, как мы инвестируем за рубежом и какие шаги предпринимаем», — отметил Рубио.

Рубио был одним из тех сенаторов, кто настаивал на более агрессивной политике США в отношении Китая. Так, работая в Конгрессе в первый срок президентства Трампа, Рубио начал активно продвигать политику, направленную на усиление конкурентоспособности США с экономикой Китая.

Как пишет New York Times, Рубио также был сопредседателем двухпартийной комиссии Конгресса и Исполнительной власти по Китаю, которая занималась разработкой политики в области прав человека в Китае. В 2020 году он также инициировал законопроект, направленный на запрет импорта китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров. Через год этот закон был подписан президентом Байденом.

Что касается политики в отношении России, Рубио выступает за жесткую линию, подчеркивая необходимость завершения конфликта в Украине и прекращения «тупиковой войны». Однако, несмотря на то, что Рубио в целом придерживается более традиционных интервенционистских взглядов на внешнюю политику, он стал одним из сенаторов, проголосовавших против военной помощи Украине, хотя в итоге она была одобрена в апреле.

Рубио также подчеркнул, что продолжающийся конфликт не приносит пользы ни одной из сторон. Он отметил, что, как бизнесмен, Трамп не будет раскрывать свои переговорные тактики, но идею прекратить войну он поддерживает. «Почему мы не хотим, чтобы такая война закончилась?» — сказал Рубио. Он признал мужество украинцев в сопротивлении России, но добавил, что продолжение конфликта лишь затягивает восстановление страны. «Мы финансируем тупиковую ситуацию», сказал сенатор, добавив, что в противном случае Украина отбросится на сто лет назад.

Ранее Рубио также высказал предположение, что война в Украине закончится через переговоры. «Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится через переговорное соглашение».

Как отметил потенциальный глава Госдепа: «То, что мы финансируем, — это тупик, который должен быть завершен», подчеркнув необходимость переговоров между Россией и Украиной, вместо продолжения военных усилий, которые, по его мнению, не привели бы к решению конфликта.

Сам избранный президент Трамп в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что, став президентом, он может завершить войну с Россией в течение 24 часов.

Рубио также активно выступает против таких стран, как Венесуэла и Куба. В 2019 году Рубио призвал ввести жесткие санкции против Венесуэлы с целью попытаться устранить президента страны Николаса Мадуро.

Относительно геноцида в Газе Рубио выразил безоговорочную поддержку Америкой Израиля.

Что касается политики в отношении союзников, то в период президентства Трампа Рубио, ранее выступавший за жесткие внешнеполитические меры, которые расходились со взглядами самого Трампа, стал соавтором закона, который затруднил бы выход США из НАТО.

Трамп в свою очередь всегда был критичен к странам, которые, по его мнению, не выполняли свои финансовые обязательства перед НАТО. В своих заявлениях Трамп также намекал, что в случае конфликта, например с Россией, США не будут вмешиваться в защиту таких стран.

Трамп и Рубио

При этом отношения Трампа и Рубио не были идеальными с самого начала. Как уже упоминалось, Трамп и Рубио ранее придерживались разных подходов к ряду вопросов внешней политики, включая уровень агрессивности в отношениях как с союзниками, так и с врагами, а также степень вовлеченности США в международные конфликты.

Более того, во время их борьбы за номинацию в 2016 году они не стеснялись обмениваться колкими замечаниями, доходя до публичных насмешек и язвительных шуток в адрес друг друга. Трамп часто называл Рубио «маленьким Марко». Конфликт усилился, когда Рубио намекнул на физические особенности Трампа, сказав: «Вы видели его руки? … А вы знаете, что говорят о мужчинах с маленькими руками?» Трамп в ответ заявил: «Могу вас уверить, с этим проблем нет».

Рубио также подшучивал над характерным загаром и прической Трампа, называл Трампа «мошенником», стремящимся совершить «самую крупную аферу в американской политической истории».

Рубио в конечном счете поддержал Трампа, и с тех пор его поддержка только усилилась. Он поддерживал избранного президента и в 2020, и в 2024 годах. Рубио даже помогал Трампу готовиться к дебатам против президента Байдена в 2020 году.

Таким образом, Трамп, оперативно формируя свою будущую команду, подбирает ключевых союзников для реализации своей политики. Он уже назначил конгрессвумен Элиз Стефаник послом в ООН, назвав ее «защитником интересов Америки». На данный момент он также выбрал Майкла Уолтца, республиканца от Флориды, на пост советника по национальной безопасности.