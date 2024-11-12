Волнения в Абхазии начались на фоне рассмотрения инвестиционного соглашения с Россией. Документ должен быть ратифицирован 15 ноября. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в абхазскую экономику. Россияне смогут вкладывать деньги в развитие сельского хозяйства, обрабатывающего производства, в сферу туризма и отдыха, а также в инфраструктурные проекты.

Однако не все восприняли эту информацию под таким углом. В оппозиции посчитали, что власти готовятся распродать абхазские земли российским бизнесменам. «Это соглашение, которое хотят ратифицировать и дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено», – пообещал один из лидеров оппозиционного движения, экс-министр нацэкономики Адгур Ардзинба.

11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории страны, в котором идет речь о российско-абхазском соглашении. После этого, как утверждает Генпрокуратура, во дворе здания парламента группа лиц совершила «противоправные действия» в отношении одного из депутатов. В результате были задержаны четыре человека — бывшие депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа, а также оппозиционный активист Омар Смыр.

В понедельник вечером протестующие потребовали освободить задержанных и попытались прорваться в здание Службы госбезопасности. Они заблокировали федеральную трассу и перекрыли тракторами два моста, ограничив сообщение не только с югом России, но и восточной частью самой непризнанной республики с Сухуми.

Активисты открыли дороги только утром 12 ноября после обещания депутата парламента Беслана Эмурхбы и главы Очамчырского района Беслана Бигвавы способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных активистов.

По сообщениям жителей в соцсетях, в Сухуми сегодня замечено повышенное скопление специальной военной техники. Правительственные здания охраняются в повышенном режиме.

Не все так однозначно

Инвестиционное соглашение с РФ — это крупный для Абхазии проект, который зависит от коррумпированных правил игры, говорит TRT на русском эксперт по российско-абхазским отношениям Антон Кривенюк.

По его словам, сейчас все устроено так: приезжает россиянин в Абхазию, где он абсолютно бесправен, и ему предлагают купить землю, но с большими оговорками. Например, оформить ее не на себя, а вложить средства в партнерства местных групп. Все это предполагает массу условий, при которых иностранец может потерять приобретенные земли и бизнес-активы.

«Абхазское общество эта ситуация устраивает, — отмечает собеседник агентства. — Они хотят взять деньги у россиян, а потом, грубо говоря, «кинуть» их на эти деньги. Я не говорю, что так работают все жители страны, но такое есть. Россияне же, напротив, хотят прийти, все купить и работать здесь по российским законам, без оглядки на местных жителей. Между двумя этими крайностями сейчас и происходят столкновения».

По его словам, оппозиция выступает против не только потому, что не согласна с присутствием российского бизнеса. Причина может быть более прагматичная — прийти к власти и взять под свой контроль распродажу абхазских ресурсов.

«Поэтому до выборов президента, которые намечены на начало следующего года, политический кризис в стране будет очень жестким, — считает Кривенюк. — Я допускаю применение силовых методов. Преимущество будет у той стороны, которая имеет больше денег, а значит, и возможности вывести людей на улицы. И здесь шансы на переизбрание у Аслана Бжания очень высокие».

Пока оппозиция спорит с властью о том, кому должны принадлежать ресурсы, простым жителям действительно есть о чем беспокоиться. Несмотря на то что Абхазия имеет претензии быть независимым государством, пока лишь пять стран признали это право за республикой.

«В свое время Россия признала ее независимость. –— напоминает TRT на русском политолог Ника Читадзе. — Но сейчас эйфория прошла, и многие в абхазском обществе понимают, что ни о какой независимости не может быть речи. Отколовшись от Грузии, регион лишь перетек под управление другого государства. О какой независимости может идти речь, когда 70% абхазского бюджета формируется за счет перечислений из РФ?».

Есть здесь и другая проблема, указывает TRT на русском политолог Гела Васадзе: «Абхазы относятся к малым народом, которые находятся под угрозой исчезновения. И очевидно, что в РФ не заинтересованы в том, чтобы они сохранялись как этнос. Сегодня мы видим сопротивление этноса в борьбе за самосохранение. Но нужно понимать, что невозможно обладать широкой автономией и находиться практически под оккупацией. Они создали симулякр и долго жили в этом мире, но теперь возвращаются в суровую реальность».