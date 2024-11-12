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В России запретили призывать не иметь детей
Госдума РФ единогласно одобрила законопроект, запрещающий «пропаганду идеологии чайлдфри»
В России запретили призывать не иметь детей
Вячеслав Володин / Фото: Reuters / Others
12 ноября 2024 г.

Российский парламент единогласно одобрил законопроект, запрещающий «пропаганду осознанного отказа от рождения детей» или «пропаганду идеологии чайлдфри». Все депутаты Госдумы единогласно поддержали этот документ, который ограничивает публичное распространение материалов, включая кинематограф и СМИ, которые могут быть восприняты как агитация против рождения детей.

«Без детей не будет страны», — заявил перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что закон направлен на поддержку демографического роста, который важен для экономического будущего РФ.

Новый законопроект предполагает крупные штрафы за «пропаганду чайлдфри»: до 400 тыс. рублей (около 4100 долларов США) для физических лиц и до 5 млн рублей (около 51 тыс. долларов) для организаций, которые распространяют такие идеи через СМИ, фильмы, рекламу и онлайн-платформы.

По просьбе Русской православной церкви, в законопроект был внесен комментарий о том, что «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и отказе от деторождения» не нарушают российский закон.

Законопроект еще должен получить одобрение в верхней палате парламента — Совете Федерации — 20 ноября, а затем — подпись президента Владимира Путина. Кроме того, депутаты одобрили связанный законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где не запрещена смена пола.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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