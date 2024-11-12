Российский парламент единогласно одобрил законопроект, запрещающий «пропаганду осознанного отказа от рождения детей» или «пропаганду идеологии чайлдфри». Все депутаты Госдумы единогласно поддержали этот документ, который ограничивает публичное распространение материалов, включая кинематограф и СМИ, которые могут быть восприняты как агитация против рождения детей.

«Без детей не будет страны», — заявил перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что закон направлен на поддержку демографического роста, который важен для экономического будущего РФ.

Новый законопроект предполагает крупные штрафы за «пропаганду чайлдфри»: до 400 тыс. рублей (около 4100 долларов США) для физических лиц и до 5 млн рублей (около 51 тыс. долларов) для организаций, которые распространяют такие идеи через СМИ, фильмы, рекламу и онлайн-платформы.

По просьбе Русской православной церкви, в законопроект был внесен комментарий о том, что «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и отказе от деторождения» не нарушают российский закон.

Законопроект еще должен получить одобрение в верхней палате парламента — Совете Федерации — 20 ноября, а затем — подпись президента Владимира Путина. Кроме того, депутаты одобрили связанный законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где не запрещена смена пола.