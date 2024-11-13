Иран в новом витке многолетнего территориального спора с Объединенными Арабскими Эмиратами ссылается на британскую карту 1888 года, чтобы подтвердить свои права на три острова в Персидском заливе. Острова Абу-Муса, Большой и Малый Тунб, находящиеся у входа в Ормузский пролив, имеют стратегическое значение, так как через этот морской коридор транспортируется значительная часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

Иран установил контроль над этими островами в 1971 году, когда британские войска, державшие их под своим управлением с 1908 года, покинули территорию. Однако ОАЭ не признали иранский суверенитет над островами. Впоследствии эмират Шарджа заявил о правах на Абу-Муса, а эмират Рас-эль-Хайма — на Большой и Малый Тунб. Территориальные разногласия с тех пор усугубляются и продолжают осложнять отношения между странами.

На островах, в частности на Абу-Муса, ведется небольшая нефтедобыча, а также проживает гражданское население численностью около двух тысяч человек. Однако основная ценность этой территории заключается не в ресурсах, а в стратегическом расположении. Ормузский пролив — это узкий проход, через который транспортируется около 20% мировой нефти и четверть объема сжиженного природного газа. Геополитическая значимость островов для Ирана и для стран региона неоспорима, и контроль над этим проливом остается важнейшим фактором региональной безопасности.

В прошлом месяце территориальные претензии вновь обострились после того, как Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейский Союз выпустили совместное заявление, осуждающее иранскую «оккупацию» островов. В ответ Иран представил исторический документ — карту от 27 июля 1888 года, которая была передана иранскому шаху Насер аль-Дин-шаху Каджару британским послом Генри Драммондом Вольфом. Согласно этому документу, острова отмечены как иранская территория.

Кроме того, Тегеран ссылается на книгу «Персия и персидский вопрос» Джорджа Керзона, написанную в 1892 году. Керзон, который позднее стал вице-королем Индии, признавал суверенитет Ирана над этими островами в своих работах. Иранские власти уверены, что эти исторические документы подтверждают их права на спорные территории.

Спор обострился в 1992 году, когда после длительных переговоров временное соглашение о совместной добыче и распределении нефтяных доходов на шельфе Абу-Муса потерпело крах. С тех пор Иран начал укреплять свое военное присутствие на островах, что вызвало резкое недовольство ОАЭ и обеспокоенность в международном сообществе.

Эксперты отмечают, что при отсутствии диалога и растущем военном присутствии ситуация в Ормузском проливе может дестабилизировать регион и создать новые риски для мировой энергетики.