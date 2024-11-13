Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам двухдневного визита в Эр-Рияд и Баку рассказал журналистам о результатах своего участия в двух важных саммитах. В Эр-Рияде на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств он поднял вопрос о геноциде в Газе и Ливане.

«Турция, без сомнения, является страной, которая проявила самую сильную реакцию на израильскую жестокость в мире, предприняв самые конкретные шаги, включая приостановку торговли. Мы также лидируем по объему гуманитарной помощи, направляемой в Газу», — заявил президент.

По его словам, 52 страны и 2 международные организации уже поддержали инициативу Турции в ООН по предотвращению поставок оружия и боеприпасов Израилю. «Пока продолжаются поставки оружия и боеприпасов Израилю, он будет становиться все более агрессивным», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о расширении антиизраильской коалиции, президент отметил: «Мы работаем над расширением альянса с арабскими странами и тюркскими государствами, чтобы показать, что мы едины. Нам необходимо возвысить наши голоса против этой жестокости вместе и с одинаковой интонацией».

«Мы находимся в разгаре великого испытания человечности. Пройти это испытание можно только став частью альянса человечности. В противном случае история осудит как тех, кто стоит на стороне Израиля, так и тех, кто молчит о жестокости», — заключил турецкий лидер.

Эрдоган также опроверг слухи о продолжении торговых отношений с Израилем: «Правительство Турецкой Республики во главе с Тайипом Эрдоганом не будет поддерживать и развивать отношения с Израилем. У нас нет таких намерений».