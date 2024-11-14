Дональд Трамп объявил Пита Хегседа, ведущего Fox News и ветерана Национальной гвардии, своим кандидатом на пост министра обороны. Это решение вызвало сначала удивление, а потом возмущение среди военного генералитета Пентагона, пишет New York Times (NYT).

Хегсед, известный своей откровенной критикой культуры «воук» («пробуждения») в отношении многообразия в армии, выступал за радикальную реформу руководства Пентагона, вплоть до увольнения старших генералов.

Ранее он поставил под сомнение назначение генерала Чарльза Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов, предположив, что Браун мог быть выбран из-за его расы, а не заслуг.

Карьера Хегседа включает работу тюремным охранником в Гуантанамо и командировки в Ирак и Афганистан, после чего он перешел в СМИ, где активно критиковал военное руководство с правых позиций. Его взгляды во многом совпадают со взглядами Трампа, особенно в отношении реформы Пентагона. В своих мемуарах Хегсед призывал уволить многих высокопоставленных чиновников, чтобы переориентировать цели военных.

Назначение вызвало обеспокоенность на Капитолийском холме и среди военного руководства, отмечает NYT. Член палаты представителей Адам Смит, главный демократ в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, поставил под сомнение способность Хегседа управлять обширным Министерством обороны с его бюджетом в $800 млрд и персоналом численностью более 1 млн человек. Army Times сообщила, что выбор «появился неожиданно» — еще 20 минут до назначения Трампа никто не знал, кто такой Хегсед. Старшие офицеры выразили сомнения в управленческих качествах Хегседа: до этого он ни разу не занимал менеджерских позиций.

Внешнеполитические позиции телеведущего также привлекли внимание. Хотя он выступает за увеличение военной помощи Украине, журналист поставил под сомнение членство страны в НАТО. Он также публично поддерживает крайне правые силы Израиля, включая спорную идею строительства нового еврейского храма на Храмовой горе в Иерусалиме.

Руководство Пентагона обеспокоено тем, что Хегсед может сыграть важную роль в предполагаемых планах Трампа по возмездию в отношении военных, которые бросили ему вызов во время его первого президентского срока, включая генерала Марка Милли. Последний, например, называл Трампа «фашистом до мозга костей».