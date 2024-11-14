Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заморозка войны в Украине на текущих позициях будет менее выгодным вариантом, чем минские соглашения.

«Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно — того не вернешь, давайте как-то заморозимся». Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они все равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на десять лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сказал глава российского МИД.

Ранее американские СМИ, включая The Wall Street Journal, сообщали, что советники избранного президента Дональда Трампа рекомендуют временно «заморозить» конфликт, оставив за Россией территории, находящиеся под ее контролем, и заставить Украину отказаться от стремления к вступлению в НАТО.

Однако Лавров уверен, что с приходом новой администрации США подход Вашингтона к Украине останется неизменным.

Союзники Украины среди европейских стран все чаще обсуждают варианты урегулирования конфликта Москвы и Киева через переговоры, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, лидеры Евросоюза надеются, что новая администрация Дональда Трампа сможет убедить руководство РФ вернуться за стол переговоров. Однако среди союзников растет беспокойство, что при таком сценарии Украина может оказаться в уязвимой позиции, рискуя потерять часть помощи США.

Европейские страны уже начали обсуждать, как сохранить финансовую и военную поддержку Украины, если Вашингтон все же решит «‎выйти из игры» и урезать бюджет для Киева‎.