ПОЛИТИКА
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Конгресс под контролем Трампа
Республиканская партия США сохранила контроль над Палатой представителей, завоевав 218 мест
Конгресс под контролем Трампа
Республиканская партия США сохранила контроль над Конгрессом / Фото: Reuters
14 ноября 2024 г.

Республиканская партия сохранила большинство в Палате представителей, получив по крайней мере 218 мест из 435. На прошлой неделе, 5 ноября, одновременно с президентскими выборами состоялись и выборы в Конгресс.

Последние дни прошли за подсчетом голосов. Решающей для большинства стала победа республиканца Хуана Чискомани в одном из округов Аризоны, где он набрал 49,6% голосов.

Демократическая партия в настоящее время имеет 208 мест в Палате представителей, еще девять округов находятся на стадии подсчета голосов. В предстоящем составе Конгресса, ожидается, что республиканец Майк Джонсон сохранит пост спикера, который он занял в начале прошлого года.

Кроме того, республиканцы вернули себе контроль и над Сенатом, что предоставляет избранному президенту Дональду Трампу значительное преимущество в проведении своей политики.

Ранее республиканцы в Сенате США избрали Джона Тьюна своим новым лидером на следующий год, отвергнув публичную кампанию давления со стороны сторонников избранного президента Дональда Трампа, которые продвигали его более лояльного союзника.

63-летний сенатор от Южной Дакоты, известный как опытный законодатель и умеренный институционалист, победил в голосовании со счетом 29-24, обойдя сенатора Джона Корнина из Техаса. Рик Скотт из Флориды, близкий соратник Трампа, поддержанный такими влиятельными фигурами, как миллиардер Илон Маск и консервативный комментатор Шон Хэннити, выбыл в первом раунде голосования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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