О том, что в России могут возобновить работу YouTube, сообщил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. 13 ноября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он поделился своим мнением касательно нецелесообразности блокировки видеосервиса.

«На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо, их читают и обходят это. Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: «Я разберусь», — поделился режиссер разговором с главой государства.

Никаких официальных заявлений со стороны властей пока не было. Однако пользователи сообщают о нормализации работы Youtube на мобильных устройствах и компьютерах. Доступ к видеохостингу начал восстанавливаться, также следует из данных портала Globalcheck, который отслеживает неполадки на сайтах.

Напомним, Роскомнадзор начал «замедлять» работу YouTube летом 2024 года. Это привело к тому, что использовать сервис без VPN стало невозможно. Пользователи постепенно начали переходить на российские аналоги.

TRT на русском обсудил возможное снятие ограничений с YouTube и будущее российской части Интернета с экспертом по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталием Лавриновичем.

— В России сняли замедление с YouTube. Насколько мера была изначально эффективной и необходимой?

— Снятие замедления YouTube связано, скорее всего, с корректировкой стратегии взаимодействия с иностранными платформами. Первоначально мера была введена для давления на платформу с целью выполнения требований российского законодательства, например удаления нежелательного контента.

Замедление частично достигло целей, вынудив YouTube пересмотреть подход к модерации контента для российских пользователей. Однако эффективность была ограниченной, так как платформа оставалась доступной через VPN и другие технические средства обхода.

— Какое влияние оказала блокировка YouTube на россиян, зарабатывающих с помощью платформы, а также ее пользователей?

— Блокировка или ограничение YouTube оказали существенное влияние, так как для миллионов людей YouTube является источником дохода и информации. Ограничение доступа негативно сказалось на рекламных доходах блогеров, а также затруднило продвижение бизнеса, использующего платформу для рекламы и связи с клиентами.

С другой стороны, пользователи столкнулись с ограничением доступа к образовательному, развлекательному и культурному контенту, что в значительной степени сократило их информационное пространство.

— Роскомнадзор в декабре проведет учения по отключению Рунета от мировой сети. Для чего это необходимо?

— Учения по отключению Рунета от мировой сети, возможно, демонстрируют стремление России обеспечить цифровой суверенитет. Но полноценное отключение потребует высокоразвитой инфраструктуры и качественных отечественных аналогов популярных платформ.

— Может ли «Рутуб» стать конкурентноспособнее YouTube?

— «Рутуб», несмотря на инвестиции и усилия по развитию, пока не может полностью заменить YouTube. У платформы есть значительные пробелы в интерфейсе, функциональности и аудитории. Основная проблема — недостаток глобального охвата и контента, привлекающего пользователей.

Для того чтобы «Рутуб» стал конкурентоспособным, необходимы инвестиции в технологическое развитие, привлечение крупных контент-мейкеров, а также развитие удобных инструментов монетизации и поддержки блогеров.

Полностью компенсировать YouTube в краткосрочной перспективе маловероятно.