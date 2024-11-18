Расходы Германии на Bürgergeld, систему выплат безработным, с ноября резко выросли: теперь почти 30% выделяется беженцам и мигрантам.

В 2021 году беженцам и мигрантам было распределено €5,9 млрд из фондов Bürgergeld. К 2023 году эта цифра более чем удвоилась и составила €12,2 млрд — это более четверти от общей суммы в €42,6 млрд. По прогнозам на 2024 год, на выплаты мигрантам уйдет до €13,7 млрд, или примерно 30% от общих расходов, согласно данным Федерального министерства труда.

Основными получателями помощи в 2023 году были украинцы (€5,8 млрд), сирийцы (€3,5 млрд) и афганцы (€1,3 млрд). Среди других получателей были выходцы из Ирака, Ирана и Сомали. Однако данные также охватывают лиц без статуса беженца, которые не проходили процедуру предоставления убежища, хотя их доля остается неустановленной.

Эти цифры также не учитывают немцев с миграционным прошлым. Официальная статистика показывает, что около 2,54 млн из 4 млн имеющих право на получение Bürgergeld имеют миграционное прошлое, включая тех, кто родился за границей или у родителей — не граждан ФРГ.

Резкий рост расходов с 2021 года во многом объясняется наплывом более 1,3 млн украинских беженцев, многие из которых — женщины с маленькими детьми. Финансовая помощь включает базовые пособия на жизнь, поддержку в обеспечении жильем и взносы на социальное страхование.

Программу социальных выплат не раз критиковали, причем как ультраправые партии, вроде «‎Альтернативы для Германии» (АдГ)‎, так и левые. Например, лидер одной из наиболее популярных левых партий Сара Вагенкнехт заявила, что рекордный рост расходов на пособия мигрантам — свидетельство провала миграционной политики Шольца.

«Превращение Bürgergeld в фонд для беженцев подрывает его признание и вредит тем, кто действительно нуждается в помощи», — заявила Вагенкнехт.