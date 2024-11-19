Искусственный интеллект бросил вызов классикам мировой поэзии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, обычные читатели не могут достоверно отличить стихи Уильяма Шекспира, Эмили Дикинсон, Т.С. Элиота или Сильвии Плат от произведений, созданных ChatGPT-3.5.

«Это довольно странный феномен», — отметил Эдуард Мачери, философ из Питтсбургского университета, проводивший исследование совместно с Брайаном Портером.

Еще более удивительным оказалось то, что читатели оценили стихи, написанные ИИ, как более вдохновляющие, осмысленные, трогательные и глубокие, чем произведения известных поэтов. Из пяти стихотворений, которые участники исследования чаще всего принимали за человеческие, четыре были созданы искусственным интеллектом.

Дороти Ласки, единственная ныне живущая поэтесса, чьи работы использовались в исследовании, заявила, что не беспокоится о том, что роботы могут занять ее место: «Поэзия всегда будет необходима. Если участники исследования прочитали стихи ИИ и они им понравились больше, чем написанные человеком, для меня это прекрасно. У них был хороший опыт со стихотворением, и мне все равно, кто его написал».

Исследователи предполагают, что предпочтение читателями стихов ИИ может объясняться их большей простотой и доступностью. По мнению ученых, обычные читатели могли неверно интерпретировать сложность человеческих стихов, приняв их за бессвязный текст, сгенерированный искусственным интеллектом.

Мишель Элам, профессор английского языка и афроамериканских исследований Стэнфордского университета, выразила обеспокоенность тем, как ИИ может повлиять на отношения людей с искусством: «Литература, включая поэзию, имеет значение отчасти потому, что она является способом назвать наши реальности, дает нам словарный запас для описания наших миров».