БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Читатели предпочли стихи ИИ Шекспиру и Плат
Новое исследование показало: люди не только не отличают стихи ChatGPT от произведений великих поэтов, но и считают их более глубокими и вдохновляющими
Читатели предпочли стихи ИИ Шекспиру и Плат
ChatGPT / Фото: Reuters / Others
19 ноября 2024 г.

Искусственный интеллект бросил вызов классикам мировой поэзии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, обычные читатели не могут достоверно отличить стихи Уильяма Шекспира, Эмили Дикинсон, Т.С. Элиота или Сильвии Плат от произведений, созданных ChatGPT-3.5.

«Это довольно странный феномен», — отметил Эдуард Мачери, философ из Питтсбургского университета, проводивший исследование совместно с Брайаном Портером.

Еще более удивительным оказалось то, что читатели оценили стихи, написанные ИИ, как более вдохновляющие, осмысленные, трогательные и глубокие, чем произведения известных поэтов. Из пяти стихотворений, которые участники исследования чаще всего принимали за человеческие, четыре были созданы искусственным интеллектом.

Дороти Ласки, единственная ныне живущая поэтесса, чьи работы использовались в исследовании, заявила, что не беспокоится о том, что роботы могут занять ее место: «Поэзия всегда будет необходима. Если участники исследования прочитали стихи ИИ и они им понравились больше, чем написанные человеком, для меня это прекрасно. У них был хороший опыт со стихотворением, и мне все равно, кто его написал».

Исследователи предполагают, что предпочтение читателями стихов ИИ может объясняться их большей простотой и доступностью. По мнению ученых, обычные читатели могли неверно интерпретировать сложность человеческих стихов, приняв их за бессвязный текст, сгенерированный искусственным интеллектом.

Мишель Элам, профессор английского языка и афроамериканских исследований Стэнфордского университета, выразила обеспокоенность тем, как ИИ может повлиять на отношения людей с искусством: «Литература, включая поэзию, имеет значение отчасти потому, что она является способом назвать наши реальности, дает нам словарный запас для описания наших миров».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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