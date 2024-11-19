После сокрушительного поражения на выборах представители Демократической партии, по сути, оказались в положении, когда им остается искать причины неудачи, пытаясь разобраться, в чем именно они допустили ошибку в своем подходе к избирателям.

Кроме того, в этих условиях, после потери важнейших выборов, демократы столкнутся с серьезным вызовом. Уход президента Байдена и вице-президента Харрис в январе создает вакуум в партийном руководстве.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома и ведущая MSNBC Джен Псаки заявила, что демократы сейчас находятся «в пустыне», не имея того, кто бы вел людей за собой после.

«Послушайте, я считаю, что демократы сейчас находятся в пустыне. Как вы уже сказали, у партии нет четкого лидера», — заявила Псаки.

Она подчеркнула, что президент Джо Байден завершит исполнение своих полномочий через два месяца, а вице-президент Камала Харрис с грохотом проиграла президентские выборы.

Харрис потерпела поражение во всех ключевых штатах, где исход выборов был неопределенным. Глубину поражения можно оценить и по результатам в традиционно демократических штатах. В Нью-Джерси Харрис победила всего на 5 очков, несмотря на 16-очковое преимущество Байдена в 2020 году. Иллинойс, где демократы стабильно выигрывали с двузначным перевесом на выборах с 1990-х годов, в этот раз хоть и принес Харрис победу, но с меньшим перевесом.

Как отмечается в издании The Hill, это поражение выявило раскол среди демократов: ведущие прогрессисты утверждают, что партия утратила свою связь с избирателями и не смогла предложить послание, которое бы привлекло рабочий класс, покинувший ее ряды.

В то время как республиканцы предложили ясные и понятные идеи, которые нашли отклик у избирателей, такие как введение тарифов в сочетании с месседжем о том, что Байден и Харрис разрушили экономику, а Дональд Трамп ее восстановит, послание Харрис было довольно запутанным. Оно не смогло донести четкую и убедительную альтернативу, что оставило многих избирателей в замешательстве и не вдохновило на поддержку.

Сенатор Берни Сандерс, бывший кандидат в президенты на праймериз Демократической партии в 2016 и 2020 годах, известный своими левыми взглядами и борьбой за права рабочего класса, в своем резком заявлении отметил: «Не стоит удивляться тому, что Демократическая партия, которая отвернулась от рабочего класса, обнаружила, что рабочий класс отвернулся от нее». Сандерс, в течение многих лет критикует обе крупнейшие политические партии за неспособность решать проблемы рабочего класса.

«Сначала это был белый рабочий класс, а теперь — латиноамериканские и чернокожие рабочие», — добавил он, подчеркивая, как различные группы, традиционно поддерживающие Демпартию, стали отходить от нее в результате провальной политики и неспособности учесть нужды людей.

С другой стороны, Джейми Харрисон, председатель Демократического национального комитета, назвал высказывания Сандерса «откровенным бредом», заявив, что, по его мнению, Байден был наиболее ориентированным на поддержку рабочего класса президентом.

Многие отмечают, что у демократов уже давно не было по-настоящему демократического процесса выбора кандидата. Хиллари Клинтон была выдвинута Бараком Обамой. Джо Байден, как считается, получил номинацию в противовес Берни Сандерсу. Аналогичная ситуация повторилась на последних выборах: Камала Харрис получила номинацию после того, как Байден отказался от участия. Демократы решили, что у них нет времени на полноценный процесс выбора кандидата.

Однако, как считают эксперты, такая ситуация также открывает возможность амбициозным деятелям как внутри самой партии, так и за ее пределами претендовать на роль нового вождя. Спустя две недели после провала демократов на президентских выборах разговоры и шаги демократов, нацеленных на 2028 год, уже начали набирать силу.

По мнению Псаки, губернаторы-демократы обладают потенциалом для того, чтобы взять на себя лидерство в партии. Многие также отмечают, что успешный управленческий опыт губернаторов на уровне штатов может сыграть ключевую роль в формировании будущей стратегии Демократической партии.

Хотя формально лидером демократов по-прежнему остается Камала Харрис, она все же потерпела сокрушительное поражение. Поэтому, если бы она решила баллотироваться снова, ей, вероятно, пришлось бы завоевать поддержку скептически настроенных демократов.

В отличие от Камалы Харрис, у Тима Уолза, бывшего кандидата в вице-президенты и губернатора Миннесоты, есть работа, к которой ему нужно возвращаться. Хотя и ему не хватает демократического контроля над законодательным собранием, которым он пользовался в последние два года. Демократы будут в меньшинстве как минимум два года, и шансы на принятие нужных партии законопроектов весьма невелики.

В то же время демократы располагают внушительным составом «запасных» губернаторов, которые считаются влиятельными именами в партии. Среди них Энди Бешир из Кентукки, Рой Купер из Северной Каролины, Уэс Мур из Мэриленда, Фил Мерфи из Нью-Джерси, Гэвин Ньюсом из Калифорнии, Джей Би Прицкер из Иллинойса, Джош Шапиро из Пенсильвании и другие.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был одним из потенциальных кандидатов на участие в гонке в этом году, когда президент Байден объявил о своем выходе из гонки летом. Один из главных претендентов на пост кандидата от демократов, Ньюсом с 2004 по 2011 год занимал пост мэра Сан-Франциско.

Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана, также рассматривалась как возможный соперник избранного президента Трампа после того, как Джо Байден вышел из гонки. Однако она быстро выразила поддержку Камале Харрис и стала сопредседателем ее предвыборной кампании.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер также может сыграть ключевую роль в руководстве Демократической партией в течение следующих четырех лет. Он возглавлял демократическую фракцию в Сенате на протяжении многих лет и, после того как Нэнси Пелоси отошла от руководства в Конгрессе, стал самым высокопоставленным демократом в этой ветви власти. Однако теперь ему предстоит столкнуться с новыми вызовами, в частности, с республиканским большинством в Сенате.

После победы Трампа в 2016 году демократы также начали рассматривать известных знаменитостей и сверхбогачей как потенциальных кандидатов на пост президента. Среди них рассматривались телеведущая и предприниматель Опра Уинфри, а также бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг.

Опра Уинфри неоднократно отрицала намерение баллотироваться, а Майкл Блумберг, в свою очередь, участвовал в праймериз Демократической партии в 2020 году, вложив значительные средства в кампанию, но выбыл из гонки.

Лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис представляет собой более молодую и прогрессивную альтернативу традиционным лидерам Демократической партии, таким как Нэнси Пелоси. Став преемником Пелоси в Палате представителей, Джеффрис продолжает наращивать влияние в партии.

Бывшая первая леди Мишель Обама также входит в число тех, чье имя время от времени упоминается в обсуждениях о возможных кандидатах.

Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен от Нью-Йорка, является еще одной фавориткой среди молодых демократов, известной своими ярко выраженными социалистическими взглядами. Она также известна тем, что неоднократно выступала за обвинение Израиля в геноциде палестинского народа и требовала сокращения военной помощи США.

Таким образом, провал демократов на президентских выборах 2024 года открыл сложный период для партии, сопровождающийся утратой лидерства и внутренними разногласиями.

Смогут ли они выработать убедительное послание, восстановить утраченные позиции и восполнить лидерство? Ответ на этот вопрос проявится в ближайшем будущем.