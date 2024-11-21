Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что Россия 21 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) по украинскому городу Днепр. Это стало первым известным применением такого мощного оружия в ходе войны. Ракета, по оценке украинских военных, была выпущена из Астраханской области. Особенность МБР в том, что она может нести ядерную боеголовку и поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км.

ВСУ не уточнили цель ракеты или тип боеголовки, которую она несла, однако подтвердили, что МБР нацелена на ключевую инфраструктуру в Днепре, городе в Центрально-Восточной Украине. Глава области Сергей Лысак сообщил, что ракетный удар привел к повреждениям на одном из промышленных предприятий и пожарам в городе, двое человек пострадали. О том, была ли ракета оснащена ядерной боеголовкой, информации не поступало.

Кроме МБР, Россия также запустила по Центральной Украине гиперзвуковую ракету «‎Кинжал»‎ и семь крылатых ракет Х-101. Украинские силы ПВО перехватили шесть ракет Х-101, отчитались в ВСУ.

Ракетный удар последовал после того, как Украина в среду запустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по Курской области России, а также американские ракеты ATACMS по Брянской области. Эти атаки усилили напряженность, поскольку Москва не раз предупреждала, что удары по территории России на значительном удалении от границ будут расценены как серьезная эскалация конфликта. Сразу после этих ударов президент РФ Владимир Путин изменил ядерную доктрину России, снизив порог для применения тактического оружия.

Украинские официальные лица настаивают на том, что использование западных ракет необходимо для самообороны. Киев подчеркивает, что намерен использовать дальнобойное оружие исключительно для ударов по российским военным объектам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг отказался комментировать заявления Украины о предполагаемом запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру.

Песков перенаправил вопросы в Минобороны России, отметив: «Рекомендую обратиться к военным. На данный момент у меня нет информации по этому поводу».